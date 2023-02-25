Клубы РПЛ обсудят идею розыгрыша призов среди фанатов с Fan ID. Среди подарков – звонок от игрока, право почетного удара, ВИП-билеты

Клубы Мир РПЛ обсудят проведение розыгрышей призов среди болельщиков с Fan ID.

По информации «РБ Спорт», на общем собрании клубы РПЛ обсудят положение «Об акции среди зрителей, посетивших матч с использованием карты болельщика».

Согласно проекту, участниками акции могут быть зрители, которые оформили в установленном порядке карту болельщика, приобрели билет на матч на домашнем стадионе клуба и посетили его в период проведения акции, то есть с 1 марта по 5 июня.

Клубы самостоятельно определяют вид и количество призов, исходя из указанного в положении перечня, но не менее 2 призов в рамках одного тура.

В качестве призов предложены:

– Видеопоздравление от футболиста основной команды;

– Видеозвонок от футболиста основной команды;

– Экскурсия на базу с посещением тренировки команды (2 взрослых и ребенок от каждого победителя);

– Участие в съемках проморолика к одному из матчей клуба;

– Экскурсия по стадиону (2 взрослых и ребенок от каждого победителя);

– Памятная фотосессия на стадионе у бровки поля от клубного фотографа;

– Право почетного удара по мячу;

– Право для ребенка победителя вывести футболиста команды на поле;

– 2 приглашения на ВИП-сектор;

– Футболка с автографами основной команды;

– Мяч с автографами основной команды;

– Эксклюзивная атрибутика;

– Возможность провести 15 минут рядом с командой во время разминки;

– Сертификат на 3000 бонусных баллов клубной программы лояльности;

– Атрибутика с автографами игроков основного состава.