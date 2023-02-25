Клубы РПЛ обсудят идею розыгрыша призов среди фанатов с Fan ID. Среди подарков – звонок от игрока, право почетного удара, ВИП-билеты

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Клубы Мир РПЛ обсудят проведение розыгрышей призов среди болельщиков с Fan ID.

По информации «РБ Спорт», на общем собрании клубы РПЛ обсудят положение «Об акции среди зрителей, посетивших матч с использованием карты болельщика».

Согласно проекту, участниками акции могут быть зрители, которые оформили в установленном порядке карту болельщика, приобрели билет на матч на домашнем стадионе клуба и посетили его в период проведения акции, то есть с 1 марта по 5 июня.

Клубы самостоятельно определяют вид и количество призов, исходя из указанного в положении перечня, но не менее 2 призов в рамках одного тура.

В качестве призов предложены:

– Видеопоздравление от футболиста основной команды;

– Видеозвонок от футболиста основной команды;

– Экскурсия на базу с посещением тренировки команды (2 взрослых и ребенок от каждого победителя);

– Участие в съемках проморолика к одному из матчей клуба;

– Экскурсия по стадиону (2 взрослых и ребенок от каждого победителя);

– Памятная фотосессия на стадионе у бровки поля от клубного фотографа;

– Право почетного удара по мячу;

– Право для ребенка победителя вывести футболиста команды на поле;

– 2 приглашения на ВИП-сектор;

– Футболка с автографами основной команды;

– Мяч с автографами основной команды;

– Эксклюзивная атрибутика;

– Возможность провести 15 минут рядом с командой во время разминки;

– Сертификат на 3000 бонусных баллов клубной программы лояльности;

– Атрибутика с автографами игроков основного состава.

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52 комментария

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portvein-psih
Победителю - звонок Глушакова из бани!
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Матрос Кот
В Питере надо разыгрывать место уборщика помещений и мойщика посуды в Газпроме. Они все на Майбахах ездят и в Дубай на выходные летают.
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Everian
Ответ Джиза
ну они молодцы, что пытаются что-то придумать. И некоторые призы норм, на самом деле. Но вот видеозвонок..)) наши футболиств, мягко говоря, не звезды. Я понимаю, звонок от Салаха условного. А звонок от Зобнина кому нужен, кроме Роминой родни?)))
В нашей реальности возможен другой вариант - тебе будут звонить футболисты, пока не сделаешь Фан ИД😃
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.ru
Ответ kostanostra
звонок зобнина нужен мамочкам
при живом то Набабкине?..
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kostanostra
Ответ fbd
Акция! Оформи фанайди и получи один из уникальных призов: - видеозвонок с Дзюбой с неожиданным концом; - экскурсия на базу Динамо. 10 шариков с краской бесплатно! - экскурсия по стадиону Ахмата с правом крикнуть в микрофон; - видеопздравление от Антона Заболотного; - 2 приглашения на ВИП сектор Химок с правом пожать руку Терюшкову; - право принять участие в молебне с основной командой Химок
пачка зелёного чая от великого Ти.
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KOT_B_yHTAX
я рассчитывал на Супер приз - Ааааааавтомобииииль! ))
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kostanostra
Ответ Джиза
ну они молодцы, что пытаются что-то придумать. И некоторые призы норм, на самом деле. Но вот видеозвонок..)) наши футболиств, мягко говоря, не звезды. Я понимаю, звонок от Салаха условного. А звонок от Зобнина кому нужен, кроме Роминой родни?)))
звонок зобнина нужен мамочкам
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BuTaJIbKa
Ответ BuTaJIbKa
а как же старый анекдот про кофе. черное и черный?
В меню кафе 2 позиции:
черный кофе - 100 рублей
черное кофе - 50 рублей.
У хозяина спрашивают:
- Зачем?
- Люблю смотреть, как эти интеллигенты предают свои идеалы
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Lavinka
Слабенькие подарки . Нужен - Автомобиль (с)
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s_kapa
Мозги себе разыграйте. Неужели не ясно, что усидеть на двух стульях не выйдет? Либо клубы лоббируют отмену фануйди, либо считают убытки
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Rudenzik
Скоро будут доплачивать за оформление фан уйди
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SadButTrue
Закончится все как всегда запугиванием
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.ru
боюсь такими стеклянными бусами этих аборигенов обратно на стадионы не затащить...
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BuTaJIbKa
Ответ sprmn
Фан Айди это просто удивительное умение придумать проблему на ровном месте. Если вы так хотите в цифру просто сделайте такую же систему, но пусть стоят билеты в два раза дешевле других. И все фанаты сами добровольно придут.
а как же старый анекдот про кофе. черное и черный?
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Михан Первый
Еще более по-царски, чем календарь и Лада)))
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БRAYZ
Так скоро квартиры и метсо в составах будут вручать.
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BuTaJIbKa
деревенский маркетинг
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Slavnov
какие же глупые люди там сидят,не надо этих танцев,сделайте просто,удобное приложение,где за 5 минут все оформишь,внутри его можно б было купить билет,со смартфона показать и пройти,ну и бонусы там всякие на стадионе,скидка на еду,напитки,15 процентов,вход и выход без очередей,может транспорт какой,до метро и все,стадионы будут примерно так же наполняться,как и без фан уйди
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samarskij-kuzmich
Ответ Dark.Babysitter
Тупые дегенераты чтоле?? Даже я вам скажу как надо сделать: Разыгрывать нужно 1000 квартир и 10000 машин. И ещё можно 500000 туров в Сочи олинклюзиф.
Это затратно. Клубы же хотят выполнить поручение сверху - то есть "поработать" с болельщиками на тему фанайди, но при этом не потратиться. Почти все призы ровным счётом ничего не стоят клубам. В общем - не засчитано, плохая попытка.
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Sinister Kid
Алло, это Володька. Кинь банан на поле, по-братски.
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Dark.Babysitter
Ну позвонит мне ваша звезда.
Вова Быстров, например.
Я скажу - Добрый день, Владимир.
Он скажет - Чокаво сучара? Как сам? Зенит чемпион! Чо надо?
Я скажу - Ээээээ.... Я, наверное, не туда попал. Извините.
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fbd
Акция! Оформи фанайди и получи один из уникальных призов:

- видеозвонок с Дзюбой с неожиданным концом;
- экскурсия на базу Динамо. 10 шариков с краской бесплатно!
- экскурсия по стадиону Ахмата с правом крикнуть в микрофон;
- видеопздравление от Антона Заболотного;
- 2 приглашения на ВИП сектор Химок с правом пожать руку Терюшкову;
- право принять участие в молебне с основной командой Химок
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Dron Feoklistov
прочитал как "Fan уйди" и "ВИЧ - билеты"

простите за плохое воспитание
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eazyjet
Ответ Falex
Цирк
Уехал
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UNAFFECTED
ахвххвхвхв это же надо до такого позорища докатиться
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