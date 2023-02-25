Клубы РПЛ обсудят идею розыгрыша призов среди фанатов с Fan ID. Среди подарков – звонок от игрока, право почетного удара, ВИП-билеты
Клубы Мир РПЛ обсудят проведение розыгрышей призов среди болельщиков с Fan ID.
По информации «РБ Спорт», на общем собрании клубы РПЛ обсудят положение «Об акции среди зрителей, посетивших матч с использованием карты болельщика».
Согласно проекту, участниками акции могут быть зрители, которые оформили в установленном порядке карту болельщика, приобрели билет на матч на домашнем стадионе клуба и посетили его в период проведения акции, то есть с 1 марта по 5 июня.
Клубы самостоятельно определяют вид и количество призов, исходя из указанного в положении перечня, но не менее 2 призов в рамках одного тура.
В качестве призов предложены:
– Видеопоздравление от футболиста основной команды;
– Видеозвонок от футболиста основной команды;
– Экскурсия на базу с посещением тренировки команды (2 взрослых и ребенок от каждого победителя);
– Участие в съемках проморолика к одному из матчей клуба;
– Экскурсия по стадиону (2 взрослых и ребенок от каждого победителя);
– Памятная фотосессия на стадионе у бровки поля от клубного фотографа;
– Право почетного удара по мячу;
– Право для ребенка победителя вывести футболиста команды на поле;
– 2 приглашения на ВИП-сектор;
– Футболка с автографами основной команды;
– Мяч с автографами основной команды;
– Эксклюзивная атрибутика;
– Возможность провести 15 минут рядом с командой во время разминки;
– Сертификат на 3000 бонусных баллов клубной программы лояльности;
– Атрибутика с автографами игроков основного состава.
черный кофе - 100 рублей
черное кофе - 50 рублей.
У хозяина спрашивают:
- Зачем?
- Люблю смотреть, как эти интеллигенты предают свои идеалы
Вова Быстров, например.
Я скажу - Добрый день, Владимир.
Он скажет - Чокаво сучара? Как сам? Зенит чемпион! Чо надо?
Я скажу - Ээээээ.... Я, наверное, не туда попал. Извините.
- видеозвонок с Дзюбой с неожиданным концом;
- экскурсия на базу Динамо. 10 шариков с краской бесплатно!
- экскурсия по стадиону Ахмата с правом крикнуть в микрофон;
- видеопздравление от Антона Заболотного;
- 2 приглашения на ВИП сектор Химок с правом пожать руку Терюшкову;
- право принять участие в молебне с основной командой Химок
простите за плохое воспитание