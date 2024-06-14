Куман о Левандовском в «Барсе»: «Клубы редко тратят на ветеранов, когда у них нет денег. При экономических проблемах нужно тщательно анализировать, кого вы подписываете»

Роналд Куман высказался о трансферной политике «Барселоны».

В 2022 году бывший защитник «блауграны» выразил опасения по поводу перехода 33-летнего на тот момент в каталонский клуб из-за его возраста, цены и высокой зарплаты.

«Дело было не столько в Роберте, сколько в философии «Барселоны». Если бы я был их тренером в тот момент, мне бы очень хотелось видеть Левандовского на позиции девятки. Но я считаю, что это очень дорого, и, если у вас есть экономические проблемы, вам нужно тщательно анализировать, каких игроков вы подписываете.

Возможно, лучше подписывать футболистов с большим будущим. На мой взгляд, редко бывает так, что ты получаешь свою лучшую зарплату в 35 лет, когда лучший период в карьере футболиста – между 26 и 32 годами. Клубы редко тратят деньги на ветеранов, когда у них нет денег», – заявил бывший главный тренер «Барселоны».

Несмотря на это, Куман похвалил игру польского нападающего.

«У всех игроков бывают сложные моменты. Я думаю, что он все еще отличный игрок, лидер в раздевалке, как мне говорят в «Барселоне». Ему 35 лет, у него много опыта, он капитан сборной... Он голеадор. Когда играешь плохо, тебя легко критикуют, но он по-прежнему важен для «Барсы» и своей сборной», – добавил Куман.

В минувшем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 49 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 9 голевых передач.

Куман о работе в «Барсе»: «Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Мы отставали от «Реала» на 9 очков, когда меня уволили. Теперь отстают на 10»

«Барса» удивлена обвинениями Кумана в травме Де Йонга. В клубе считают, что в «блаугране» тренер «выжимал игроков как лимоны», как в случае с Педри (As)