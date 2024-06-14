Германия в матче открытия Евро должна смять Шотландию, а новые клиенты Фонбет получат бездепозитный фрибет до 15 000 ₽

Германия встречается с Шотландией в первом матче Евро-2024.

Германия подходит к старту домашнего турнира в статусе одного из фаворитов: букмекеры котируют ее на третьем месте после Англии и Франции – серьезный аванс!

Команда Юлиана Нагельсманна выступает ощутимым фаворитом и в матче открытия: на победу хозяев турнира можно поставить всего лишь за 1,32, тогда как успех британцев оценен кэфом 10,50, а ничья – 5,85. Коэффициент на исход «ничья или Шотландия» равен 3,40, впрочем, немцы выиграли у шотландцев три последних матча. За 2,05 букмекеры предлагают линию «только Германия забьет», за 1,70 можно поставить на победу немцев в первом тайме, а за 1,58 – во втором.

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