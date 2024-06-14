Павлиашвили о Роналду и Хвиче: «Не знаю, кто сильнее. Кварацхелия – серьезный игрок и личность»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Сосо Павлиашвили Футбол

Сосо Павлиашвили сравнил Криштиану Роналду и Хвичу Кварацхелию.

«Не знаю, кто из них сильнее. Честно говорю. Покажет матч.

Хвича – серьезный футболист и личность. Он не менее ответственно будет относиться к игре, чем Роналду.

Более того, я видел встречи, когда болельщики аплодировали своим игрокам даже после поражения. Я не хочу, чтобы проиграла Грузия. Ни в коем случае! Но я хочу, чтобы при любом результате им аплодировали», – сказал певец.

Грузия и Португалия встретятся на Евро-2024 26 июня.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Разговоры каждого грузина после 100 грам Чачи))
+24
0
+24
Все правильно, а Джанашия вообще лучше Месси
+12
0
+12
Ответ Мохнатый55
Если речь про карьеру, то, конечно, Роналду. Если речь по сейчас, то Хвича.
Даже сейчас Хвича намного слабее
+4
0
+4
Палегчееее))) рано Сосо начал сегодня!!! Ладно, в пятницу, видимо, можно))
+3
0
+3
Аплодировать, хочу тебе сегодня аплодировать...
+2
0
+2
Естественно Криштиану Роналду
+2
0
+2
Куда этому Алабаю до Рона?
+2
-1
+1
То есть, один матч должен показать, кто сильнее: тот, кто в топе 20 лет или кто пока провел один хороший сезон? Нормальная такая логика у Павли. Кто сильнее Павля и Паворотти? Фиг знает.
+1
0
+1
Карадениз лучше Месси???
0
0
0
действительно, загадка
0
0
0
Не знает кто сильнее ?😂 сколько он там перебрал ?😂
0
0
0
Ответ Антонио Мартынов
Все правильно, а Джанашия вообще лучше Месси
А Жорж Микаутадзе сильнее их двоих вместе взятых !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий