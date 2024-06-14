Павлиашвили о Роналду и Хвиче: «Не знаю, кто сильнее. Кварацхелия – серьезный игрок и личность»

Сосо Павлиашвили сравнил Криштиану Роналду и Хвичу Кварацхелию.

«Не знаю, кто из них сильнее. Честно говорю. Покажет матч.

– серьезный футболист и личность. Он не менее ответственно будет относиться к игре, чем .

Более того, я видел встречи, когда болельщики аплодировали своим игрокам даже после поражения. Я не хочу, чтобы проиграла . Ни в коем случае! Но я хочу, чтобы при любом результате им аплодировали», – сказал певец.

Грузия и Португалия встретятся на Евро-2024 26 июня.