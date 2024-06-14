Спаллетти о PlayStation в сборной Италии: «Я не запрещал ее, просто не надо засиживаться до 3-4 утра. Думаете, это правильно?»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Евро-2024 компьютерные игры Футбол

Лучано Спалетти высказался об ограничении игры в PlayStation в ночное время.

В феврале тренер сборной Италии рассказал о запрете игровой приставки: «Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty».

«Иногда я сожалею, что мне приходится приходить сюда и комментировать вещи, которые я не говорил. Меня интересует только то, чтобы все спали ночью. Я не разрешаю команде бодрствовать по ночам и потом приходить на тренировку невыспавшимися. Вот и все.

Мы сделали игровую комнату, где стоят две красивые PlayStation, и я тоже играл на них. Но делать это надо в определенное время. Вы думаете, что правильно играть до трех или четырех утра? Или вы лучше спите ночью без этого? Психологи и врачи говорят то же самое.

Мы должны вести себя правильно, вот и все. Я не говорил, что запрещаю PlayStation, а только что нельзя засиживаться до трех или четырех утра», – сказал главный тренер сборной Италии. 

Спалетти перед Евро: «Сборная живет мечтой каждого итальянца. Мы герои, великаны, а герои и великаны не боятся выходить на матч»

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30 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
Согласен. Сам с этим борюсь. Зайдешь на 20 мин перед сном катку в фифа и пройдет часа три
Могу помочь избавиться от этой зависимости раз и навсегда!
(вышлю почтовый адрес, куда нужно выслать ваш PS4/5 для должного эффекта)
+45
0
+45
Согласен. Сам с этим борюсь. Зайдешь на 20 мин перед сном катку в фифа и пройдет часа три
+21
-4
+17
Ответ Михаил Опякин
Ну пусть играют в сюжетные игры
Они тоже очень сильно затягивают)
+7
0
+7
Футбол футболом, но платина сама себя не выбьет
+6
0
+6
Ответ Верховный Лорд
Не понимаю футболистов, которые рубятся в фифу днями напролет, неужели им самим это интересно?
Согласен. Что может быть лучше старой PES с патчами
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
Там уже все пересмотрено братишка. Ты где новеллы находишь?)
Я когда ушёл в армию, потерял момент последовательности, я просто захожу на сайт П...365 и ищу нужный, пока ищу нужный ещё на неплохих актрис нарываюсь и ищу их лучшие, и так по кругу короче.
В итоге делают тест драй, по 30 секунд включи каждое видео, и там уже выбираю 5-6 видео нормальных, потом уже на 2-3 минуты растягиваю тест драйв и выбираю два видео. Так как 1 видео все равно может подвести, поэтому лучше оставил план б
+4
0
+4
Не понимаю футболистов, которые рубятся в фифу днями напролет, неужели им самим это интересно?
+3
0
+3
Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty».
Золотые слова, Лучано Спалеттич!
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Согласен. Сам с этим борюсь. Зайдешь на 20 мин перед сном катку в фифа и пройдет часа три
Я на 5 минут захожу на сайте, где много материала у мадам с твоей аватарки, в итоге проходит 2 часа, пока я найду именно то видео, которое мне нужно))
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Согласен. Сам с этим борюсь. Зайдешь на 20 мин перед сном катку в фифа и пройдет часа три
Какой ник? Давай поиграем.
+2
0
+2
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Я на 5 минут захожу на сайте, где много материала у мадам с твоей аватарки, в итоге проходит 2 часа, пока я найду именно то видео, которое мне нужно))
Там уже все пересмотрено братишка. Ты где новеллы находишь?)
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Советую ещё Kelsie Monroe
Только питерская порнуха, только хардкор
+1
0
+1
Ответ Евгений Крылов
После обеда, желательно
Точно, ошибся.
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Ответ Pixel 8
По классике надо играть с утра UPD. Эффект Манделы)) я ошибся, но исправлять не буду.
После обеда, желательно
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Ответ Верховный Лорд
Не понимаю футболистов, которые рубятся в фифу днями напролет, неужели им самим это интересно?
А почему должно быть не интересно?) Особенно если играешь не один, а кем то
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Ответ songbilong
Пирло так ЧМ выиграл, Лучано
Он в день матча все таки играл, не ночью перед)
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Ответ Юрий Кечко
Только питерская порнуха, только хардкор
Ахах это дичь полная
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Ответ yellow boy
Какой ник? Давай поиграем.
Тоже не против поиграть в ea fc 24
0
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Ответ TheWelshWizard16
Могу помочь избавиться от этой зависимости раз и навсегда! (вышлю почтовый адрес, куда нужно выслать ваш PS4/5 для должного эффекта)
Заберу самовывозом, так что поолетаешь :)
0
0
0
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Я когда ушёл в армию, потерял момент последовательности, я просто захожу на сайт П...365 и ищу нужный, пока ищу нужный ещё на неплохих актрис нарываюсь и ищу их лучшие, и так по кругу короче. В итоге делают тест драй, по 30 секунд включи каждое видео, и там уже выбираю 5-6 видео нормальных, потом уже на 2-3 минуты растягиваю тест драйв и выбираю два видео. Так как 1 видео все равно может подвести, поэтому лучше оставил план б
Не) только Ланочка. Легенда
+1
-1
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Ответ yellow boy
Какой ник? Давай поиграем.
Это где пишется? Гляну попозже.
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Конечно, во всём меру знать надо.
0
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В бытность свою тренером "Ромы" (2005-2009) Лучано боролся с карточными играми среди игроков в ночное время. Франческо Тотти был очень недоволен.
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По классике надо играть с утра
UPD. Эффект Манделы)) я ошибся, но исправлять не буду.
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Ну пусть играют в сюжетные игры
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Пирло так ЧМ выиграл, Лучано
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