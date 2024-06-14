Спаллетти о PlayStation в сборной Италии: «Я не запрещал ее, просто не надо засиживаться до 3-4 утра. Думаете, это правильно?»

Лучано Спалетти высказался об ограничении игры в PlayStation в ночное время.

В феврале тренер сборной Италии рассказал о запрете игровой приставки: «Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty».

«Иногда я сожалею, что мне приходится приходить сюда и комментировать вещи, которые я не говорил. Меня интересует только то, чтобы все спали ночью. Я не разрешаю команде бодрствовать по ночам и потом приходить на тренировку невыспавшимися. Вот и все.

Мы сделали игровую комнату, где стоят две красивые PlayStation, и я тоже играл на них. Но делать это надо в определенное время. Вы думаете, что правильно играть до трех или четырех утра? Или вы лучше спите ночью без этого? Психологи и врачи говорят то же самое.

Мы должны вести себя правильно, вот и все. Я не говорил, что запрещаю PlayStation, а только что нельзя засиживаться до трех или четырех утра», – сказал главный тренер сборной Италии.

Спалетти перед Евро: «Сборная живет мечтой каждого итальянца. Мы герои, великаны, а герои и великаны не боятся выходить на матч»