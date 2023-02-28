Первый замминистра спорта России Кадыров о Fan ID: «Пожелания по бонусам могут быть безграничными, даже полет на Луну. Но надо оценивать финансовые и логистические возможности»

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Азат Кадыров высказался о бонусах, сопутствующих обладанию картой болельщика.

«Пожелания по перечню бонусов и привилегий могут быть безграничными, даже полет на Луну. Но надо оценивать финансовые и логистические возможности.

Все бонусы околофутбольные, и мы считаем, что это правильно. Мы работаем совместно с Минцифры и будем внедрять различные новшества», – сказал первый заместитель министра спорта России.

Также Кадыров сообщил, что вопрос о новых правительственных траншах на переоборудование стадионов под Fan ID будет решен до конца марта.

«Тема находится в обсуждении, мы в постоянной консультации с правительством. В течение марта месяца мы финализируем решение и доведем до сведения клубов», – отметил чиновник.

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6 комментариев

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Владимир Молявин
Всё равно оформлять не буду!!!
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Kit244098
Этот хрен вроде бы назначался замом министра спорта по Чечне? Или это внезапный карьерный рост или я что-то пропустил?))
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URSUS
Бонусами заманить пытаются, вот только вместо голов у наших чинуш задницы, хрен вам, а не посещаемость!
+5
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костянчик1918
И
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FLOSS Cloud
Как же сильно они хотят зарегистрировать всех активных болельщиков в своей системе слежения..
+7
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Роман Ка
Очнитесь
+8
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