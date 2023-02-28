Первый замминистра спорта России Кадыров о Fan ID: «Пожелания по бонусам могут быть безграничными, даже полет на Луну. Но надо оценивать финансовые и логистические возможности»
Азат Кадыров высказался о бонусах, сопутствующих обладанию картой болельщика.
«Пожелания по перечню бонусов и привилегий могут быть безграничными, даже полет на Луну. Но надо оценивать финансовые и логистические возможности.
Все бонусы околофутбольные, и мы считаем, что это правильно. Мы работаем совместно с Минцифры и будем внедрять различные новшества», – сказал первый заместитель министра спорта России.
Также Кадыров сообщил, что вопрос о новых правительственных траншах на переоборудование стадионов под Fan ID будет решен до конца марта.
«Тема находится в обсуждении, мы в постоянной консультации с правительством. В течение марта месяца мы финализируем решение и доведем до сведения клубов», – отметил чиновник.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
6 комментариев