Спалетти перед Евро: «Сборная живет мечтой каждого итальянца. Мы герои, великаны, а герои и великаны не боятся выходить на матч»

Лучано Спалетти заявил, что сборная Италии не испытывает давления на Евро.

сыграет в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией.

«Всегда важно придерживаться своего стиля в футболе, но найдутся и те, кто будет против этого. Я убежден, что наша команда сможет добиться успехов в своем стиле. Дело не только в 11 игроках на поле, а в 60 миллионах болельщиков, которых мы просим играть с нами и подпитывать нас на поле.

Нужно сказать, что мы живем мечтой каждого итальянца, который в детстве выходил из дома с мячом под мышкой и возвращался поздно вечером с усталым видом, потный и с ободранными коленями.

Мы герои, великаны. Это значит, что нужно надевать форму сборной, не страдая от давления этого турнира. Великаны и герои не боятся выходить на футбольный матч», – сказал главный тренер сборной Италии.