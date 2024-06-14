Гильерме, Шунин, Семенов и Набиуллин могут прийти в «Пари НН» в рамках перестройки. Илич останется тренером («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Шунин Александр Удальцов Гильерме Саша Илич Андрей Семенов Эльмир Набиуллин Пари НН Дмитрий Кондратов Футбол

В «Пари НН», возможно, произойдет глобальная перестройка состава.

По данным «РБ Спорт», вчера состоялось заседание совета директоров нижегородского клуба, на котором обсуждались возможные перестановки в руководстве и, соответственно, в составе команды.

На совете директоров обсуждалась кандидатура Александра Удальцова на пост одного из менеджеров клуба – как замена по функционалу Дмитрия Кондратова, который является председателем совета директоров «Пари НН».

Кроме того, если перемены в клубе произойдут, в составе команды возможны значительные изменения – в частности, на позицию вратаря могут прийти ГильермеЛокомотив») и Антон Шунин («Динамо»), в оборону – Андрей Семенов (экс-игрок «Ахмата») и Эльмир Набиуллин (экс-игрок «Рубина»), ранее уже выступавший за нижегородцев. 

В то же время главный тренер команды Саша Илич с большой долей вероятности пока останется в клубе и начнет сборы.

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17 комментариев
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Набиулин пусть ключевую ставку понизит сначала
+38
-4
+34
Вот это банда стариков собирается! Шешуков, Ребко и Набабкин вошли в чат.
+29
-1
+28
Ответ Милдронат Бромантанов
Вот это банда стариков собирается! Шешуков, Ребко и Набабкин вошли в чат.
реинкарнация нижегородской Волги, которая тоже пенсов собрала и улетела в небытие
+13
0
+13
В дом престарелых перестраивают?
+8
0
+8
Отличная перестройка )))
Ну можно ещё Низамутдинова подтянуть , Лебеденко жалко вот закончил
+5
0
+5
Ответ Дядя ТУРА
Набиулин пусть ключевую ставку понизит сначала
Как бы не подняли ее.
+4
-1
+3
Судя по всему, то перестройка на молодых и перспективных, с целью дальнейшей перепродажи
+2
-1
+1
Пусть ещё Набабкин, Джикия и Дзюба переходят. Будут грозой РПЛ
+2
-1
+1
Ответ Дядя ТУРА
Набиулин пусть ключевую ставку понизит сначала
5 баллов🤣
+1
0
+1
Семенов неплохой игрок,Набиуллин будет хуже Всех в НН. Это неудачник.
Шунин и Гильермо за копейки играть не будут
+1
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прийдут старые пердуны и потянут нижний в фнл
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Набиуллин жив там вообще?
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проездные пусть не забудут.
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Набиуллин еще играет ?
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В 2013-14 гг. Новгород тоже понабрал пенсионеров - Сычёв, Булыкин, Алдонин. Чем всё кончилось все прекрасно помнят.
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Ответ Артём Амирджанян
Пусть ещё Набабкин, Джикия и Дзюба переходят. Будут грозой РПЛ
Удальцов против Дзюбы в НН. Если его назначат то в клубе ожидают Маргасова, Идову, Семенова, Набиуллина и Гильерме.
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