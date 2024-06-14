Гильерме, Шунин, Семенов и Набиуллин могут прийти в «Пари НН» в рамках перестройки. Илич останется тренером («РБ Спорт»)
В «Пари НН», возможно, произойдет глобальная перестройка состава.
По данным «РБ Спорт», вчера состоялось заседание совета директоров нижегородского клуба, на котором обсуждались возможные перестановки в руководстве и, соответственно, в составе команды.
На совете директоров обсуждалась кандидатура Александра Удальцова на пост одного из менеджеров клуба – как замена по функционалу Дмитрия Кондратова, который является председателем совета директоров «Пари НН».
Кроме того, если перемены в клубе произойдут, в составе команды возможны значительные изменения – в частности, на позицию вратаря могут прийти Гильерме («Локомотив») и Антон Шунин («Динамо»), в оборону – Андрей Семенов (экс-игрок «Ахмата») и Эльмир Набиуллин (экс-игрок «Рубина»), ранее уже выступавший за нижегородцев.
В то же время главный тренер команды Саша Илич с большой долей вероятности пока останется в клубе и начнет сборы.
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