«У Роналду не было таланта с рождения – он развивал его за счет работы. В человеке должен быть 1% таланта и 99% работы» Хоккеист «Торпедо» Крутов о футболе

Теги Торпедо Криштиану Роналду Лионель Месси КХЛ МХЛ Андрей Крутов Хоккей

Хоккеист Алексей Крутов ответил на вопрос о любимом футболисте.

– Роналду – ваш любимый футболист?

– Нет, я в целом слежу за всем спортивным миром: теннис, баскетбол, футбол, даже «Формула-1».

Когда был в сборной, мы с Егором Суриным все время спорили, кто лучше – Месси или Роналду. Я всегда был за Лионеля, а он за Криштиану.

– Спор о Месси и Роналду – это выбор между талантом и постоянной работой над собой. Вы верите в талант?

– Все люди по-своему талантливы в каком-то деле.

Я придерживаюсь мнения, что в человеке должен быть 1% таланта и 99% работы.

В хоккее есть суперталантливые игроки, но я еще не встречал таких лично.

У Роналду не было таланта с самого рождения. Он просто развивал его за счет постоянной работы, – сказал нападающий системы «Торпедо» Андрей Крутов.

33 комментария
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Ну да, вообще не было таланта)
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+15
Он вообще видел, что вытворял юный Роналду? Роналду выделялся на поле как какой-то фантастический инопланетянин, настолько он быстро крутил свои вертушки. И я это говорю как человек, который видел игру Роналду вживую. Он выделялся из всех игроков на поле. Хотя там играли топовые игроки.
+14
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+12
Люди не могут сделать такую карьеру с 1 процентом таланта). Труд это только способ по огранке алмаза. Нервная и мышечная система должна быть подходящая для успеха. Рожденный ползать летать на может). Увы.
+11
-1
+10
Ну говорить, что у Роналду 1% таланта… он сам по себе довольно одарен, в том числе и футбольным интеллектом. Если б дело было только в работе, был бы очередной качок бегунок, коих сейчас полно.
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Какой бред они несут постоянно про отсутствие таланта у Рона...Фейспалм да и только
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Ответ mitos
Люди не могут сделать такую карьеру с 1 процентом таланта). Труд это только способ по огранке алмаза. Нервная и мышечная система должна быть подходящая для успеха. Рожденный ползать летать на может). Увы.
согласен.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Он вообще видел, что вытворял юный Роналду? Роналду выделялся на поле как какой-то фантастический инопланетянин, настолько он быстро крутил свои вертушки. И я это говорю как человек, который видел игру Роналду вживую. Он выделялся из всех игроков на поле. Хотя там играли топовые игроки.
а помнишь матч МЮ - Арсенал.
Праймовый Анри у Арсенала.
Но после матча все говорили только о Роналду. Помимо дубля, он весь матч возил Арсенал тот.
После этого Анри португальца недолюбливает
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У Рональду был огромный талант и потрясающая работоспособность. А главное характер, которого мало у кого было. Так получился выдающийся игрок всех времён.
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Ответ Дима
Роналду: 50% таланта и 50% работы Месси: 50% таланта и 50% допинга
Фанаты Роналду: 0% мозга, 100% злобы
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Как надоели эти рассуждениями, о том что Роналду без таланта, просто работяга. Футболистов, которые впахивают как не в себя днями и ночами сотни, но до уровня Роналду им не добраться никогда. Потому, что у Рона еще и огромный талант.
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😆😆
таланта нет у тех, кто остался в любителях после спорт.школы, и то всё относительно.
Упорной работы недостаточно, чтобы играть на таком уровне.
Условный Комбаров тренировался не настолько меньше, чем его разница в уровне игры с условным Неймаром.
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У Роналду талант невероятный, плюс его преданность делу и фанатичный образ жизни и дало нам нынешнего Криштиану, также как и Месси имея дар футбольный, работает над собой как угорелый. Талант без работы ничто как и наоборот.
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Хоккеист Андрей Крутов 25 Апреля 2006 г.р рассуждает, будто лично осматривал младенца Роналду на наличие таланта, я понимаю, если бы еще Венгер сказал, уж тот то мог…
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Ответ Max Maximus
Да, гормоны роста сделали своё дело
По нему не особо заметно
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Ответ Сэмс
У Рональду был огромный талант и потрясающая работоспособность. А главное характер, которого мало у кого было. Так получился выдающийся игрок всех времён.
Рональду))
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Он вообще видел, что вытворял юный Роналду? Роналду выделялся на поле как какой-то фантастический инопланетянин, настолько он быстро крутил свои вертушки. И я это говорю как человек, который видел игру Роналду вживую. Он выделялся из всех игроков на поле. Хотя там играли топовые игроки.
Причем как он это делал несясь на огромной скорости к воротам)
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Ответ Дима
Роналду: 50% таланта и 50% работы Месси: 50% таланта и 50% допинга
Да, гормоны роста сделали своё дело
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Он вообще видел, что вытворял юный Роналду? Роналду выделялся на поле как какой-то фантастический инопланетянин, настолько он быстро крутил свои вертушки. И я это говорю как человек, который видел игру Роналду вживую. Он выделялся из всех игроков на поле. Хотя там играли топовые игроки.
За счёт трудолюбия Роналду развил свой талант до невероятных высот, прокачал более слабые аспекты и держит свою карьеру на протяжении 20 лет. О нем с детства говорили про работу над собой. Но ни один ребенок без бешеного таланта не сможет покорить в юном возрасте мир, а Рон это делал. Он не самый талантливый в своем поколении, но явно талантливее 90%, если не больше.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Он вообще видел, что вытворял юный Роналду? Роналду выделялся на поле как какой-то фантастический инопланетянин, настолько он быстро крутил свои вертушки. И я это говорю как человек, который видел игру Роналду вживую. Он выделялся из всех игроков на поле. Хотя там играли топовые игроки.
Да этому челу 18 лет, ничего он не видел, разумеется) И ведь всё равно глупость сказал, даже если бы Роналду всегда был бомбардиром-терминатором. Ну а если бы видел его в домадридский период особенно, покраснел бы со стыда от той глупости, что лепит, повторяя за другими дурнями постарше.

Притом есть ощущение, что людей, которые не видели его в том же "МЮ", уже и в этой новости достаточно. Что забавно, это люди, которые сами оспаривают утверждение про отсутствие у Рона таланта, выдавая сами по себе-то совсем не бессмысленные речи о том, что невозможно добиться такого успеха, будучи бесталанным, но конкретно в случае Рона, всех этих слов не нужно, достаточно просто написать "Любой, кто видел Криштиану в "МЮ" (можно и в "Спортинге"), такой ереси не скажет".
Судя по всему, многие защитники таланта Роналду и сами не видели его в первый заход АПЛ)
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Ответ Дима
Комментарий удален пользователем
Чсв от работы отказывается )
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Какой же бред

У каждого профессионального футболиста есть хоть какая-то доля таланта. Без этого невозможно стать профи, особенно в самом конкурентном виде спорта в мире.

Роналду талант и суперпрофи в одном лице. Поэтому он мог конкурировать на равне с Месси и играть до 40 лет.
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А это точно хоккейная ветка?
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Начинал отвечать на вопросы Алексей Крутов, заканчивал Андрей… Как-то так
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Алексей, последний вопрос: как можно развить то, чего у тебя нет?
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Бред. У Рона нет таланта того же Месси, это факт. Но он талантливее большинства футболистов. И все это помножено на шикарную генетику. А вот за счёт бешенного трудолюбия он свой и без того большой талант раскачал до уровня, который мы все наблюдали.
Так что разговор про талант против трудолюбия имеет место быть, но только в том случае, когда мы проводим параллели исключительно между Роном и Лео. На счет остальных игроков, то нет. Как Лео работал много, так и Рон обладал достаточным талантом. На одном показателе уровень лучших в истории не осилишь.
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Присутствовал при рождении роналду? Покрутил поверил и отбраковал?) в корзину для работяг отправил?))
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Тоже бред когда говорят , что у него не было таланта, у всего есть потолок, если бы он был прям бездарь , Роналду не стал тем кем стал , многие трудятся, но таких высот достигают единицы
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Роналду: 50% таланта и 50% работы
Месси: 50% таланта и 50% допинга
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в человеке должен быть 1% таланта и 99% работы. У Роналду было 0% таланта и 100% работы, подытожил хоккеист
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Хоккеист. Не судите строго))
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