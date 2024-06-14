«У Роналду не было таланта с рождения – он развивал его за счет работы. В человеке должен быть 1% таланта и 99% работы» Хоккеист «Торпедо» Крутов о футболе
Хоккеист Алексей Крутов ответил на вопрос о любимом футболисте.
– Роналду – ваш любимый футболист?
– Нет, я в целом слежу за всем спортивным миром: теннис, баскетбол, футбол, даже «Формула-1».
Когда был в сборной, мы с Егором Суриным все время спорили, кто лучше – Месси или Роналду. Я всегда был за Лионеля, а он за Криштиану.
– Спор о Месси и Роналду – это выбор между талантом и постоянной работой над собой. Вы верите в талант?
– Все люди по-своему талантливы в каком-то деле.
Я придерживаюсь мнения, что в человеке должен быть 1% таланта и 99% работы.
В хоккее есть суперталантливые игроки, но я еще не встречал таких лично.
У Роналду не было таланта с самого рождения. Он просто развивал его за счет постоянной работы, – сказал нападающий системы «Торпедо» Андрей Крутов.
Праймовый Анри у Арсенала.
Но после матча все говорили только о Роналду. Помимо дубля, он весь матч возил Арсенал тот.
После этого Анри португальца недолюбливает
таланта нет у тех, кто остался в любителях после спорт.школы, и то всё относительно.
Упорной работы недостаточно, чтобы играть на таком уровне.
Условный Комбаров тренировался не настолько меньше, чем его разница в уровне игры с условным Неймаром.
Притом есть ощущение, что людей, которые не видели его в том же "МЮ", уже и в этой новости достаточно. Что забавно, это люди, которые сами оспаривают утверждение про отсутствие у Рона таланта, выдавая сами по себе-то совсем не бессмысленные речи о том, что невозможно добиться такого успеха, будучи бесталанным, но конкретно в случае Рона, всех этих слов не нужно, достаточно просто написать "Любой, кто видел Криштиану в "МЮ" (можно и в "Спортинге"), такой ереси не скажет".
Судя по всему, многие защитники таланта Роналду и сами не видели его в первый заход АПЛ)
У каждого профессионального футболиста есть хоть какая-то доля таланта. Без этого невозможно стать профи, особенно в самом конкурентном виде спорта в мире.
Роналду талант и суперпрофи в одном лице. Поэтому он мог конкурировать на равне с Месси и играть до 40 лет.
Так что разговор про талант против трудолюбия имеет место быть, но только в том случае, когда мы проводим параллели исключительно между Роном и Лео. На счет остальных игроков, то нет. Как Лео работал много, так и Рон обладал достаточным талантом. На одном показателе уровень лучших в истории не осилишь.
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