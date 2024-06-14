Сборная Дании отказалась от повышения зарплаты ради увеличения выплат женской команде

Мужская сборная Дании помогла женской зарабатывать больше.

Датский футбольный союз хотел предложить равную зарплату обеим командам, но ни одна из них не поддержала предложение сократить расходы на мужчин, чтобы увеличить заработок женщин.

Вместо этого мужская сборная вместе с профсоюзом игроков отказалась от повышения зарплаты, чтобы обе команды смогли получать одинаковые базовые выплаты за матчи.

С Датским футбольным союзом заключен четырехлетний договор, который начнет действовать после .

«Это экстраординарный шаг, направленный на улучшение условий для женских сборных. Вместо поиска лучших условий для себя футболисты подумали о поддержке женской команды», – сказал Микаэль Сал Хансен, глава профсоюза.