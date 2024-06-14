Сборная Дании отказалась от повышения зарплаты ради увеличения выплат женской команде

Теги Сборная Дании по футболу женский футбол Евро-2024 сборная Дании жен деньги Футбол

Мужская сборная Дании помогла женской зарабатывать больше.

Датский футбольный союз хотел предложить равную зарплату обеим командам, но ни одна из них не поддержала предложение сократить расходы на мужчин, чтобы увеличить заработок женщин.

Вместо этого мужская сборная вместе с профсоюзом игроков отказалась от повышения зарплаты, чтобы обе команды смогли получать одинаковые базовые выплаты за матчи.

С Датским футбольным союзом заключен четырехлетний договор, который начнет действовать после Евро-2024.

«Это экстраординарный шаг, направленный на улучшение условий для женских сборных. Вместо поиска лучших условий для себя футболисты подумали о поддержке женской команды», – сказал Микаэль Сал Хансен, глава профсоюза.

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10 комментариев
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Думаю, им и правда плевать на эти копейки.
Но требовать то, на что нет никаких прав, и получать это - опасная тенденция
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Налог на пол. Пусть женская сборная Дании по художественной гимнастике откажется от бонусов в пользу мужиков
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А как же равноправие? Пусть достигают своими усилиями такого же статуса, как и мужские команды. Пусть собирают полные стадионы на свои игры. Привлекают крупных спонсоров. Это ещё что за подачки? Например, в модельном бизнесе женщинам платят в разы больше и не слышно почему-то стонов от мужчин, по этому поводу. И таких примеров можно десятки набросать.
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Интересно сколько будет комментов про каблуки?
+1
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Во что превратились викинги. Что за кринж. Завтра вообще от всего откажутся, чтобы не обвинили в сексизме.
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Да там копейки же. Миллиарды свои они в клубах и на рекламе зарабатывают
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Как этот жест доброй воли, завуалированное спонсорство, могло помочь женской сборной "зарабатывать" больше?!
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Красиво стелют..)))
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Ответ Dexter Morgan
Во что превратились викинги. Что за кринж. Завтра вообще от всего откажутся, чтобы не обвинили в сексизме.
Кукичи
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