Fan ID в Москве и области оформили 67 тысяч человек, в Петербурге – 29 тысяч. Лидирует Нижегородская область – 75 тысяч

Стало известно, в каких регионах оформили больше всего Fan ID.

Больше всего Fan ID сделали в Нижегородской области, где играет « », – 75 тысяч, сообщает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Второе место занял Краснодарский край, представленный в Мир РПЛ « » и «Сочи», – 63,5 тысячи. Третьей стала Ростовская область (« ») – 58 тысяч.

В Москве оформили 46 тысяч карт, в Московской области – 21 тысячу, в Санкт-Петербурге – 29 тысяч, сообщается на брифинге Минцифры, Минспорта и .

Фото: Sports.ru (по клику откроется крупное изображение)