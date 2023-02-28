Fan ID в Москве и области оформили 67 тысяч человек, в Петербурге – 29 тысяч. Лидирует Нижегородская область – 75 тысяч
Стало известно, в каких регионах оформили больше всего Fan ID.
Больше всего Fan ID сделали в Нижегородской области, где играет «Пари НН», – 75 тысяч, сообщает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Второе место занял Краснодарский край, представленный в Мир РПЛ «Краснодаром» и «Сочи», – 63,5 тысячи. Третьей стала Ростовская область («Ростов») – 58 тысяч.
В Москве оформили 46 тысяч карт, в Московской области – 21 тысячу, в Санкт-Петербурге – 29 тысяч, сообщается на брифинге Минцифры, Минспорта и РПЛ.
Фото: Sports.ru (по клику откроется крупное изображение)
Москва отличные цифры показала, горжусь.