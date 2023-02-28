Fan ID в Москве и области оформили 67 тысяч человек, в Петербурге – 29 тысяч. Лидирует Нижегородская область – 75 тысяч

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Стало известно, в каких регионах оформили больше всего Fan ID.

Больше всего Fan ID сделали в Нижегородской области, где играет «Пари НН», – 75 тысяч, сообщает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Второе место занял Краснодарский край, представленный в Мир РПЛ «Краснодаром» и «Сочи», – 63,5 тысячи. Третьей стала Ростовская область («Ростов») – 58 тысяч.

В Москве оформили 46 тысяч карт, в Московской области – 21 тысячу, в Санкт-Петербурге – 29 тысяч, сообщается на брифинге Минцифры, Минспорта и РПЛ.

Фото: Sports.ru (по клику откроется крупное изображение)

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91 комментарий

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АГОШКИН Алексей
Это какой то 1984 год,т.е на 6 клубов в Москве и области 46 тысяч фан уйди,конечно нижний порадовал это теперь все матчи нижнего при полном стадионе вот это картинка будет,всем на загляденье)))
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mikhuil
Ответ Кирилл Голивец
Был на одном из кубковых домашних матчей НН осенью. Половину трибуны составляли школьники вместе с учителями. Вот видимо они теперь основная целевая аудитория парижан.
Учителя обычно всегда первые, как на выборах
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RusLoko
Посмотрим какая посещаемость будет когда Рпл начнётся и как цифры оформивших соотнесут с количеством людей на стадионе, если специально не будут нагонять людей)
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MichaelBluth
Ответ Александр2207
Парижан))? Новгородян максимум))
Парижегородцев
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Dan Kennedy
Ответ schwein
Где бюджетники лучше отрабатывают) А Москвичи позорники, так долго гнали на Питер, а в итоге сами стройными рядами побежали оформлять.
Ну да, 46 тысяч из 13 миллионного города с 5 клубами это хорошие цифры. Держи в курсе. При этом ты сам упоминаешь бюджетников, а без них эти цифры еще скромнее.
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Dan Kennedy
Ждем аншлаг на матчах Сатурна

Москва отличные цифры показала, горжусь.
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Александр Кудрявцев
Ответ Уся Ваткин
Кто все эти люди?
Это вы серьёзно?!
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Александр Кудрявцев
Ответ Кирилл Голивец
Был на одном из кубковых домашних матчей НН осенью. Половину трибуны составляли школьники вместе с учителями. Вот видимо они теперь основная целевая аудитория парижан.
И скорее всего эти цифры и оформили под школьников с учителями
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tolstiy
Ответ Александр Кудрявцев
Но в заголовке написано Москва о область 67 Или область идёт отдельно или правильно сказать паровозом
телегой старой....)
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Pikachu Pikachu
Ответ schwein
Где бюджетники лучше отрабатывают) А Москвичи позорники, так долго гнали на Питер, а в итоге сами стройными рядами побежали оформлять.
Москва с областью раза в три больше питера, да клубов там намного больше
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tolstiy
Ответ schwein
Где бюджетники лучше отрабатывают) А Москвичи позорники, так долго гнали на Питер, а в итоге сами стройными рядами побежали оформлять.
причём я бы тут цифры москвы и области объединил для подсчёта...
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Александр Кудрявцев
Ответ несахар
можно ли верить этим цифрам?
А чёрт его знает 🤷🤷🤷🤷🤷 Но мне с трудом верится
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Pikachu Pikachu
Ответ sptfvbrhr9
Срочно вызывайте врачей, человеку плохо
Человек довольно толстый тролль
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Kit244098
Патриоты наверняка впереди планеты всей. Каждый по три раза оформил. Так победим))
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Александр Кудрявцев
Ответ Петроград
46к по Москве и 29к по Петербургу - это даже ниже средней посещаемости. Молодцы. Не надо поддаваться этой гадости.
Но в заголовке написано Москва о область 67 Или область идёт отдельно или правильно сказать паровозом
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mnogokotin-
кул стори
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tolstiy
Ответ schwein
Был слух, что на ближайший матч на Газпром арене продано 3 тысячи билетов. Алексей Борисович расстроится, смотря весь матч в тишине.
ну ещё +абоны... может тысяч 10 наскребут....
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sptfvbrhr9
Ответ За Путина, за родину
На трибунах должны быть только порядочные граждане. Фан айди лучшее что случалось с нашим футболом
Срочно вызывайте врачей, человеку плохо
+4
-1
+3
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Злодей Спб
От введения FANID выиграли только спорт-бары и продавцы еды с доставкой - касса тройная будет в дни матчей.
+3
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+3
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Жорег Борщофф
Ответ Tiestorzn17
Для Москвы это просто погрешность по сути. Лужники вмещают больше, а там бюджетников половина еще наверняка.
Какая разница сколько вмещают? Глянь среднюю посещаемость.
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За Путина, за родину
На трибунах должны быть только порядочные граждане. Фан айди лучшее что случалось с нашим футболом
+1
-3
-2
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Жорег Борщофф
Ответ Александр Сырчин
Оформить фан айди не значит ходить на футбол и даже интересоваться им. По старой схеме: делаешь фан айди на предприятии - получаешь премию. Ну или просто не увольняют.
Ага, не оформишь ФанАйДи - уволят. Ну ты прикалываешься?
0
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Александр Кудрявцев
Ответ Moonwalker
Это еще рывок, или уже прорыв?
Больше на прорыв похоже
+1
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alex fedun
Оформил фан уйди - получил повестку вскоре, и фан уйдет)
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-2
-2
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За Путина, за родину
Очень рад, что столько разумных граждан оформили фан айди. Неадекватам нет места на трибунах
+3
-3
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