Бояринцев о Евро: «Буду симпатизировать Англии. Фавориты – Германия, Испания и Италия»

Денис Бояринцев заявил, что будет болеть за сборную Англии на Евро-2024.

«Чемпионат Европы – это прекрасное футбольное событие, иных мнений быть не может, ведь сильнейшие сборные континента подарят праздник болельщикам. Надеюсь, что будет очень интересно.

В свободное время буду стараться смотреть игры этого турнира, но пока сложно сказать, как можно матчей удастся посмотреть. Фавориты? Думаю, все те же сборные, что и раньше. Лично для меня это , и .

Немцы ведь еще и являются хозяевами турнира, что даст им дополнительное преимущество. Я, как и раньше, буду симпатизировать англичанам. Надеюсь, что они выйдут из группы, а дальше уже будет видно.

Франция и Португалия тоже, конечно, будут претендовать на титул. Будет ли на турнире команда-сенсация? Да, конечно, такое часто бывает. Я не удивлюсь, если какая-то сборная сможет подпортить нервы фаворитам», – сказал главный тренер « ».