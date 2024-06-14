Мостовой о сборной России на Евро-2024: «Не уверен, что вышли бы из группы. Там соперники серьезные – не Беларусь»

Александр Мостовой считает, что Россия не прошла бы групповой этап на Евро-2024.

Ранее российская сборная обыграла команду Беларуси со счетом 4:0 в товарищеском матче.

«Как бы сыграла сборная России на -2024? Сложно сказать. Когда там последний официальный матч был у нас, в 2021 году? Это очень большой простой. Одно дело товарищеские игры, другое – официальные матчи.

Тем более на таком крупном турнире, где все сборные костьми ложатся на поле. Нет уверенности, что наша сборная бы вышла из группы на Евро, там соперники серьезные – не », – сказал экс-игрок сборной России.