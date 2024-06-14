Мостовой о сборной России на Евро-2024: «Не уверен, что вышли бы из группы. Там соперники серьезные – не Беларусь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Беларуси по футболу Евро-2024 Футбол

Александр Мостовой считает, что Россия не прошла бы групповой этап на Евро-2024.

Ранее российская сборная обыграла команду Беларуси со счетом 4:0 в товарищеском матче. 

«Как бы сыграла сборная России на Евро-2024? Сложно сказать. Когда там последний официальный матч был у нас, в 2021 году? Это очень большой простой. Одно дело товарищеские игры, другое – официальные матчи.

Тем более на таком крупном турнире, где все сборные костьми ложатся на поле. Нет уверенности, что наша сборная бы вышла из группы на Евро, там соперники серьезные – не Беларусь», – сказал экс-игрок сборной России. 

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5 комментариев
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Ответ Роман
Находясь например как в группе Португалии. Все шансы были.
Шансы были бы, но никто не был бы в этом уверен. В 16 и 21 тоже на бумаги должны были выходить, а Уэльс, Словакия и Дания не казались такими грозными командами.

Даже в 2012 году умудрялись не выиграть у Польши и проиграть Греции, так что Мостовой прав – команды, попадающие на Евро, гораздо серьезнее сборной Беларуси
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Да и чеканить умеют
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Мостовой ещё говорит после футбольного IQ
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