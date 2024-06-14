Понсе ушел из «Акрона». Андрес – лучший бомбардир в истории новичка РПЛ

Андрес Понсе покидает «Акрон».

Контракт с венесуэльским нападающим истечет в июне и не будет продлен, сообщила пресс-служба тольяттинцев.

перешел в « » в январе 2023 года и стал лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

На его счету 18 голов и 4 голевые передачи в 57 матчах.

«Акрон» благодарит Андреса за важные голы, профессиональное отношение к делу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.