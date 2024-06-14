Понсе ушел из «Акрона». Андрес – лучший бомбардир в истории новичка РПЛ

Теги премьер-лига Россия трансферы Андрес Понсе Акрон Футбол

Андрес Понсе покидает «Акрон».

Контракт с венесуэльским нападающим истечет в июне и не будет продлен, сообщила пресс-служба тольяттинцев.

Андрес Понсе перешел в «Акрон» в январе 2023 года и стал лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

На его счету 18 голов и 4 голевые передачи в 57 матчах.

«Акрон» благодарит Андреса за важные голы, профессиональное отношение к делу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Видимо, у Акрона слишком сильный состав для РПЛ, раз он может бесплатно отпустить своего лучшего бомбардира
+8
-2
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий