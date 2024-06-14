Павар о Мбаппе: «Великолепный игрок, он прекрасно проведет Евро. Он подает пример на поле и за его пределами»

Теги Интер Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар назвал Килиана Мбаппе великолепным игроком и хорошим капитаном.

Напомним, вчера нападающий «Реала» пропустил открытую тренировку сборной Франции.

Килиан Мбаппе снова не присутствовал на тренировке в четверг. Как вы оцениваете его физическую форму?

– Я считаю, что он в отличной форме. Уверен, что он прекрасно проведет Евро, он исключительный игрок, и я чувствую, что он очень доволен. Это великолепный игрок, и он продемонстрирует это на Евро.

– Какой он капитан?

– Килиан великолепен. Он подает пример как на поле, так и за его пределами. Он очень хороший капитан. Как человек он очень приятен, работать с ним – настоящее удовольствие каждый день, – сказал защитник «Интера» и сборной Франции Бенжамен Павар. 

На Евро Франция сыграет в группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня.

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2 комментария
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Насчёт "за пределами поля", пожалуй есть вопросики, всё же. Но, на поле Мбаппе правда лидер команды и способен вдохновить свою сборную крутым перформансом.
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Какое стандартное и банальное заявление. Бело бы весьма удивительно услышать что-то противоположное.
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