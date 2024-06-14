Тони Кроос: «Победа на Евро стала бы идеальным концом карьеры. Весь этот сезон – особенный способ откланяться»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Тони Кроос хотел бы выиграть Евро-2024 после победы в Лиге чемпионов.

«Это был очень особенный способ завершить [клубную] карьеру. О лучшем я и мечтать не мог. Наслаждался всем этим днем, видел, что он значит для болельщиков, ощущал их любовь и поддержку и показывал им, насколько они важны и для меня.

Весь этот сезон – это особенный способ откланяться. Я говорю не только о том, что происходило на поле, где мы добились успеха, но и о том, что каждый день было в раздевалке: о том, как мы больше времени проводили вместе, как взаимодействовали, как стали единым целым.

Конечно, победа на Евро этим летом стала бы идеальным концом карьеры. Но я реалист и знаю, что будет нелегко. Не собираюсь судить обо всей своей карьере по тому, как пройдет этот турнир, как не судил бы по поражению «Реала» в финале ЛЧ.

В то же время я понимаю, насколько особенной стала бы победа на глазах у наших фанатов. Однако для этого многое должно сойтись. Надо двигаться вперед шаг за шагом. Мы сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, и тогда станет понятно, каких успехов мы добьемся», – сказал хавбек сборной Германии.

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7 комментариев
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Никогда не болел за немцев
Но в этом году буду из-за Крооса
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Буду болеть всей душой за Испанию, но если им не суждено будет выиграть, то очень буду рад если Тони сможет одержать победу и выиграть Золотой Мяч.
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Тогда желаю немцам победы
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Ну, шансов мало, но они есть. Смотрим Last Dance Тони
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Ну тогда Тони надо включать режим Зидана из 2006 года. Только в финале никого бить не надо
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