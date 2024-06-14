Тони Кроос: «Победа на Евро стала бы идеальным концом карьеры. Весь этот сезон – особенный способ откланяться»

Тони Кроос хотел бы выиграть Евро-2024 после победы в Лиге чемпионов.

«Это был очень особенный способ завершить [клубную] карьеру. О лучшем я и мечтать не мог. Наслаждался всем этим днем, видел, что он значит для болельщиков, ощущал их любовь и поддержку и показывал им, насколько они важны и для меня.

Весь этот сезон – это особенный способ откланяться. Я говорю не только о том, что происходило на поле, где мы добились успеха, но и о том, что каждый день было в раздевалке: о том, как мы больше времени проводили вместе, как взаимодействовали, как стали единым целым.

Конечно, победа на Евро этим летом стала бы идеальным концом карьеры. Но я реалист и знаю, что будет нелегко. Не собираюсь судить обо всей своей карьере по тому, как пройдет этот турнир, как не судил бы по поражению «Реала» в финале ЛЧ.

В то же время я понимаю, насколько особенной стала бы победа на глазах у наших фанатов. Однако для этого многое должно сойтись. Надо двигаться вперед шаг за шагом. Мы сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, и тогда станет понятно, каких успехов мы добьемся», – сказал хавбек сборной Германии.