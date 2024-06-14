Спаллетти о Сафонове в «ПСЖ»: «Если уберут Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь»
Лучано Спаллетти высказался о борьбе Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова.
Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ». Сумма трансфера составит 20 млн евро.
– В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?
– Если «ПСЖ» уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером, – сказал главный тренер сборной Италии.
Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)