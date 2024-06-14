Спаллетти о Сафонове в «ПСЖ»: «Если уберут Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь»

Теги ПСЖ Лучано Спаллетти премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная Италии по футболу Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Лучано Спаллетти высказался о борьбе Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ». Сумма трансфера составит 20 млн евро.

В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?

– Если «ПСЖ» уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером, – сказал главный тренер сборной Италии.

Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)

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23 комментария
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Удачи суперскому Доннаруме в поисках нового клуба)
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Краснодар, например
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Доннарума и правда легко найдёт новый клуб в Европе. Только если согласится урезать свою конскую зарплату. А вот тут уже есть сомнения.
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Да, Буффон - класный вратарь!
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Ответ <Inter>
Это насколько плохо надо разбираться в футболе, чтобы отказаться от Джиджи ради Сафонова
ну так они и не отказались, просто им необходим вратарь, который будет отвоёвывать место в старте и которого если что можно будет использовать где угодно(лига 1, кубок, лч)
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+3
У Gigio уже трясутся коленки, Сафонов на подходе. Синьор Лучо тонко пошутил, а все уже на ушах стоят.
+2
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чисто теоретически, Сафонов может познакомить Доннарумму со своей бывщей....а там ее адвокат подтянется....и кто знает, куда все это приведет....
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Ответ andrew.p
Удачи суперскому Доннаруме в поисках нового клуба)
Шанхай Слуцкого
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+1
Ответ Silkanter
ну так они и не отказались, просто им необходим вратарь, который будет отвоёвывать место в старте и которого если что можно будет использовать где угодно(лига 1, кубок, лч)
Спалетти так выразился будто они убирают Доннарумму. А так у них Навас безвылазно просидел на скамейке запасных последние годы. Никто ничего не будет отвоевывать у Джиджи
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Ответ Noken
Сафонов — дно. Ни в какой ПСЖ не перейдет.
Почему не перейдет?Если они вот вот подпишут контракт
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Ответ Noken
Сафонов — дно. Ни в какой ПСЖ не перейдет.
Если решит все свои алиментные дела, то может и перейдет, но этим самым он повторит судьбу Андрея Лунева в Байере , две игры за два сезона, хотя притязания Лунева были куда более обоснованы-пять сезонов в Зените, много игр в евротурнирах, а Сафонов просто средний вратарь средней российской команды.
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Ответ Бонд0077
Помечтали о Сафонове в ПСЖ при дублере Доннарумме. Реалии в том,что при задолженности по алементам в 60 милл и отказе Матвея от обязательств выплачивать долг ему грозит реальный тюремный срок. И может ,как было с Промесом, произойти задержание в аэропорту при регистрации на рейс
верь дальше в байки адвокатов
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Ответ songbilong
Ты прям как Амелия думаешь
объективно оцениваю ситуацию. Нет ни одного аспекта игры в котором Сафонов лучше Джиджи. Сафонова всегда хвалили за игру на линии, но это сильнейшая сторона Доннаруммы, где он в числе лучших в мире. Критической разницы в возрасте нет, травм у Доннаруммы практически не бывает и сам он вообще не терпит конкуренцию
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Ответ <Inter>
Это насколько плохо надо разбираться в футболе, чтобы отказаться от Джиджи ради Сафонова
Ты прям как Амелия думаешь
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Спалетти говорит не о Сафонове тогда, а про Донну.
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Этим интервью Луч похоронил надежды Викарио сыграть в основе хотя вратарь как показывает сезон ,классный
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Зенит поспешил...
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