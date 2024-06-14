Спаллетти о Сафонове в «ПСЖ»: «Если уберут Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь»

Лучано Спаллетти высказался о борьбе Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова.

Ранее сообщалось, что голкипер « » подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ». Сумма трансфера составит 20 млн евро.

– В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем . Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у в клубе?

– Если « » уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером, – сказал главный тренер сборной .

Сафонов пока не получил визу на работу во Франции («РБ Спорт»)