Гризманн о Франции на Евро-2024: «Финал 14 июля – в День взятия Бастилии, нужно постараться привезти трофей домой. Фаворитов несколько: Германия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия...»
Антуан Гризманн хочет выиграть чемпионат Европы 2024 года.
«Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия... Сильных команд много.
Этот чемпионат будет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения.
Мы знаем, что финал 14 июля – в День взятия Бастилии. Все зависит от нас.
Мы должны постараться это сделать – сыграть в финале и привезти трофей домой», – сказал нападающий сборной Франции.
"Последняя казнь через отсечение головы гильотиной была произведена в Марселе, в период правления Жискара д’Эстена, 10 сентября 1977 года. Казнённого тунисского происхождения звали Хамида Джандуби. Это была последняя смертная казнь в Западной Европе".