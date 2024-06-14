Гризманн о Франции на Евро-2024: «Финал 14 июля – в День взятия Бастилии, нужно постараться привезти трофей домой. Фаворитов несколько: Германия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия...»

Антуан Гризманн хочет выиграть чемпионат Европы 2024 года.

«Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть , , , , ... Сильных команд много.

Этот чемпионат будет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения.

Мы знаем, что финал 14 июля – в День взятия Бастилии. Все зависит от нас.

Мы должны постараться это сделать – сыграть в финале и привезти трофей домой», – сказал нападающий сборной Франции.