Гризманн о Франции на Евро-2024: «Финал 14 июля – в День взятия Бастилии, нужно постараться привезти трофей домой. Фаворитов несколько: Германия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия...»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Атлетико Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн хочет выиграть чемпионат Европы 2024 года.

«Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия... Сильных команд много.

Этот чемпионат будет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения.

Мы знаем, что финал 14 июля – в День взятия Бастилии. Все зависит от нас.

Мы должны постараться это сделать – сыграть в финале и привезти трофей домой», – сказал нападающий сборной Франции.

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7 комментариев
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Маловато фаворитов 🤬💁‍♂️
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ох тыж, двойной повод пофестивалить)
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Закрыть трофей в Бастилии на 4 года.
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У этого уже наполеоновские планы))
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Португалию не упомянул, а Хорватию назвал 🤔
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С какого перепугу Гризман записал в фавориты Нидерланды? Я как старый болельщик оранжевых не видел более слабой сборной Голландии.
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Кровожадные потомки монарших головорубов! ((
"Последняя казнь через отсечение головы гильотиной была произведена в Марселе, в период правления Жискара д’Эстена, 10 сентября 1977 года. Казнённого тунисского происхождения звали Хамида Джандуби. Это была последняя смертная казнь в Западной Европе".
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