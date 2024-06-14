Ибрагимович о «Милане»: «Сказал: «Если я вернусь, проект должен быть успешным. Я хочу побеждать». Кардинале ответил: «Добро пожаловать». Через полгода у меня появилась седина»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия бизнес Джерри Кардинале Футбол

Златан Ибрагимович рассказал о своей деятельности в «Милане».

О работе в руководстве «Милана»

«Через полгода у меня уже появилась седина, вот так я работаю. После 20-25 лет в футболе появляется больше свободы, у меня двое детей, которым теперь я посвящаю время, которое раньше не мог посвятить из-за матчей, переездов, отелей.

Через полгода после моего ухода Фурлани позвонил мне, и с этого все началось. Затем мы поговорили с Кардинале, только я и он, он предложил мне вернуться в «Милан», чтобы стать партнером RedBird.

Я сказал ему: «Если я вернусь в «Милан», проект должен быть успешным». Я не приму проигрыша, дело не в том, что мне это не нравится, я этого не приму. Я хочу побеждать, и я сделаю это. Кардинале ответил: «Добро пожаловать».

О качествах владельца клуба Джерри Кардинале

«Он победитель, он амбициозен, как и я. Он хочет создать проект, который сможет работать сейчас и в будущем, в долгосрочной перспективе. Я сказал ему: «Я подходящий для тебя человек».

О своей роли в «Милане»

«Моя роль проста: я операционный партнер RedBird, общаюсь с Кардинале и сотрудничаю с [Джеффри] Монкандой (спортивным директором – Спортс) и [Джорджио] Фурлани (генеральным директором – Спортс). Это не единоличный проект, я работаю со всеми в Милане, от сотрудников «Миланелло»  (база основной команды – Спортс) до сотрудников «Висмары» (база молодежной команды – Спортс). Мы одна команда».

О стратегии «россонери»

«Я оптимистичен и позитивен. У нас есть группа директоров, которые голодны. У нас есть план, которому мы следуем, мы уверены в том, что делаем. У нас есть стратегия.

Будущее позитивно. Каждый делает эту работу ради «Милана», а не ради личных целей. Все, что мы делаем, – для «Милана» и к лучшему. Мы работаем, даже если об этом не слышно», – цитирует советника владельцев «Милана» TMW.

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12 комментариев
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Всем бы такую должность - по сути, ничего внятного не делать, ходить, со всеми общаться и иметь хорошую з/п.
+14
0
+14
Ответ Руслан Узденов
Всем бы такую должность - по сути, ничего внятного не делать, ходить, со всеми общаться и иметь хорошую з/п.
Просто деньги зарабатывают Златана.
+6
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+6
Милан похож на ту самую особенную, которая смогла влюбить в себя и приручить плохиша Ибру, который менял клубы каждую ночь
+2
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+2
Ответ tzasasa
Только в Милане он стал Ибрагеем.
Он бы тебе ответил: Приведи свою сестру, я тебе покажу какой я Ибрагей
+2
0
+2
Это точно Ибра?
Сказал "Если Ибра вернется"
"У Ибры появилась седина"
"роль Ибры"
Не верю!
+1
0
+1
Во заливает))
+1
0
+1
— Есть у меня седые волосы?
— Никак нет!
—Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседеете, Балаганов.
©
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Свадебный генерал Милана.
+1
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– У вас была какая-то тактика с самого начала, и вы её придерживались?

– С самого начала у меня была какая-то тактика. И я её придерживался.
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Ответ Руслан Узденов
Всем бы такую должность - по сути, ничего внятного не делать, ходить, со всеми общаться и иметь хорошую з/п.
Сначала Ибра работал на зачётку, теперь зачётка работает на Златана ☝️
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Ответ kaka10
Милан похож на ту самую особенную, которая смогла влюбить в себя и приручить плохиша Ибру, который менял клубы каждую ночь
Только в Милане он стал Ибрагеем.
+2
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