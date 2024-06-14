Ибрагимович о «Милане»: «Сказал: «Если я вернусь, проект должен быть успешным. Я хочу побеждать». Кардинале ответил: «Добро пожаловать». Через полгода у меня появилась седина»

Златан Ибрагимович рассказал о своей деятельности в «Милане».

О работе в руководстве «Милана»

«Через полгода у меня уже появилась седина, вот так я работаю. После 20-25 лет в футболе появляется больше свободы, у меня двое детей, которым теперь я посвящаю время, которое раньше не мог посвятить из-за матчей, переездов, отелей.

Через полгода после моего ухода Фурлани позвонил мне, и с этого все началось. Затем мы поговорили с Кардинале, только я и он, он предложил мне вернуться в «Милан», чтобы стать партнером RedBird.

Я сказал ему: «Если я вернусь в «Милан», проект должен быть успешным». Я не приму проигрыша, дело не в том, что мне это не нравится, я этого не приму. Я хочу побеждать, и я сделаю это. Кардинале ответил: «Добро пожаловать».

О качествах владельца клуба

«Он победитель, он амбициозен, как и я. Он хочет создать проект, который сможет работать сейчас и в будущем, в долгосрочной перспективе. Я сказал ему: «Я подходящий для тебя человек».

О своей роли в «Милане»

«Моя роль проста: я операционный партнер RedBird, общаюсь с Кардинале и сотрудничаю с [Джеффри] Монкандой (спортивным директором – Спортс) и [Джорджио] Фурлани (генеральным директором – Спортс). Это не единоличный проект, я работаю со всеми в Милане, от сотрудников «Миланелло» (база основной команды – Спортс) до сотрудников «Висмары» (база молодежной команды – Спортс). Мы одна команда».

О стратегии «россонери»

«Я оптимистичен и позитивен. У нас есть группа директоров, которые голодны. У нас есть план, которому мы следуем, мы уверены в том, что делаем. У нас есть стратегия.

Будущее позитивно. Каждый делает эту работу ради «Милана», а не ради личных целей. Все, что мы делаем, – для «Милана» и к лучшему. Мы работаем, даже если об этом не слышно», – цитирует советника владельцев « » TMW.