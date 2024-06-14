Вальверде об Анчелотти: «Сперва я злился на него, потому что пришлось менять позицию. Я научился ценить требования тренера»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде высказался о своем отношении к Карло Анчелотти.

«Я научился ценить возможность играть где бы то ни было, лишь бы играть. Когда я начал свой этап с ним, была злость от того, что я должен был поменять позицию.

Я научился ценить требования тренера, развиваться в игре и понимать, что если тренер просит тебя играть на другой позиции, нужно это ценить, понимать и извлекать из этого максимальную пользу.

Играть в «Реале» непросто, нужно ухватиться за эту возможность и не отпускать ее. Анчелотти всегда был готов помочь мне и дать совет, и это всегда нужно ценить», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Уругвая.

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9 комментариев
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Анчелоти один из лучших тренеров в истории
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Вальверде прогрессирует с каждым годом и благодаря своей невероятной работоспособности он может быть полезен на любой позиции. Вообще в Мадриде сейчас очень много молодых игроков универсалов, которые в случае необходимости могут закрыть ту или иную позицию практически без потери качества.
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будущий Капитан!
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Ответ Доктор Щульц
Анчелоти один из лучших тренеров в истории
Феде один из лучших игрок Реала за все историю клуба
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Хочется как нибудь увидеть следующую расстановку
Вратарь
2 ЦЗ
На правом фланге защиты/полузащиты Вальверде, на левом Камавинга
В центре Тчуамени Беллингем и условный Вирц
В нападении Винисиус Мбаппе Родриго

Короче свой аналог схем с 3 ЦЗ и фулбеками без навыков защиты, только вместо них наши центральные полузащитники, которые в защите обычно прикрывают фланг
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Ну хоть лицензию ему спас)
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