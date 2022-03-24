Министр спорта РФ: «Надеюсь, что кризис легионеров даст возможность повышения конкуренции внутри российского футбола»

Министр спорта РФ видит возможность для развития российского футбола на фоне отъезда легионеров.

Олег Матыцин прокомментировал переданный спорта от РФС проект нового лимита: максимум 8 легионеров на поле, не более 13 в заявке.

«Это было согласованное предложение. Насколько оно актуально, посмотрим. Понятно, что большинство легионеров не сможет выступать или уже отказалось.

Мы не видим необходимости сейчас оперативно реагировать и вносить изменения в уже согласованный проект – не более 8 легионеров на поле, 13 в заявке.

Посмотрим. Это ведь не более [восьми игроков на поле], а все, что «не более», должно разумным образом регулироваться руководством РФС, российской Премьер-лиги, клубами.

Надеюсь, что такой, если можно назвать, кризис легионеров даст возможность повышения конкуренции внутри российского футбола, как для спортсменов, так и для тренеров», – сказал Матыцин.

Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля