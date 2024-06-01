Кто выйдет из группы E в плей-офф Евро 2024

На Евро 2024 есть группы, где состав участников гораздо сильнее, но квартет Е относится к таким, где ситуация в нем может быть одной из самых непредсказуемых. Шансы выйти в плей-офф имеют все команды, но фаворит один — сборная Бельгии.

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Группа E – начало матчей

Все поединки группового этапа пройдут с 17 по 25 июня. Матчи состоятся в пяти городах на пяти стадионах, при этом словаки единственная сборная, которая сыграет дважды на Франкфурт Арене. Время начала матчей указано московское.

17 июня. 16:00. Румыния — Украина, Арена Мюнхен, Мюнхен

17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

21 июня. 16:00. Словакия — Украина, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния, Кельн Штадион, Кельн

26 июня. 19:00. Словакия — Румыния, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

26 июня. 19:00. Украина — Бельгия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Статистика и рейтинг команд

Бельгийцы продолжают верить в успех своей команды, а вот нейтральные болельщики все больше склоняются к тому, что поколение Кевина де Брюйне так и не сподобится на что-то более значительное, чем бронза чемпионата мира 2018 года. Многие футболисты из этого поколения продолжают оставаться в строю. После чемпионата мира в Катаре в команде сменился тренер. Место Роберто Мартинеса занял Доменико Тедеско, и Евро 2024 станет для него первым серьезным испытанием. Выходить из группы «красные дьяволы» должны с первой позиции. Рейтинг ФИФА — 3 место.

Второй в котировках идет сборная Украины, и понять букмекеров можно. Оценки многих специалистов говорят о том, что за весь постсоветский период в команде сейчас представлено самое талантливое поколение футболистов. Они играют в нескольких клубах английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, включая ведущие команды. В отборе украинцам не повезло, они оказались в группе со сборными Англии и Италии, но при этом до последнего тура боролись за прямую путевку на Евро 2024. Главному тренеру Сергею Реброву предстоит проделать серьезную работу, чтобы подвести этот состав в оптимальной форме к турниру. Рейтинг ФИФА — 22 место.

Сборная Румынии лишь немногим уступает команде Украины, при этом в составе нет футболистов, имена которых сразу бы говорили о многом. Да и о главном тренере Эдварде Иорданеску тоже не так много сведений. Но эта команда одна из немногих, которой удалось пройти отборочный турнир без поражений. В группе со сборной Швейцарии румыны досрочно вышли на Евро 2024 и с отрывом заняли первое место. В мартовских товарищеских поединках, правда, команда не впечатлила, но тренеру нужно было посмотреть кандидатов в состав. Рейтинг ФИФА — 46 место.

Учитывая, что в плей-офф могут выйти три команды из группы, в квартете Е могут быть самые непредсказуемые результаты, и борьба будет вестись до последней минуты матчей третьего тура. Словаки тут точно не будут статистами. Обычно на крупных турнирах находят своих «темных лошадок». Так вот как раз команда итальянского специалиста Франческо Кальцоны может быть таковой для этой группы. В отборочном турнире она уступила только безупречным португальцам. Словаки едут на чемпионат Европы в третий раз в своей истории, причем это третье подряд участие. Рейтинг ФИФА — 48 место.

Прогноз

Тут никому ничего не гарантировано. Даже сборная Бельгии не может чувствовать себя спокойно и должна отнестись к соперникам с полной серьезностью. Коэффициенты на выход из группы следующие:

Бельгия — 1,05

Украина — 1,60

Румыния — 1,65

Словакия — 1,90

Очень многое будет зависеть от результата матча первого тура между командами Украины и Румынии. Победитель сможет получить серьезное преимущество за выход из группы, ничья оставит вопросы.

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