Нигматуллин о Сафонове в «ПСЖ»: «Может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас»
Руслан Нигматуллин высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что французский клуб оформит трансфер голкипера «Краснодара» в июне.
«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы.
Пусть там серьезная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», – сказал экс-голкипер сборной России.
Да вы оптимист , батенька.
Если без травм Доннарумы будет, то это недостижимые цифры по официальным матчам.
В лучшем случае, Сафонову матчи на кубок Франции могут отдать, а это не более 6 матчей выходит, хотя и это не факт, что в условном финале не поставят опять Доннаруму