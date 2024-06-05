Нигматуллин о Сафонове в «ПСЖ»: «Может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас»

Руслан Нигматуллин высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб оформит трансфер голкипера «Краснодара» в июне.

«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы.

Пусть там серьезная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», – сказал экс-голкипер сборной России.