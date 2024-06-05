Нигматуллин о Сафонове в «ПСЖ»: «Может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Руслан Нигматуллин Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Р-Спорт Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб оформит трансфер голкипера «Краснодара» в июне.

«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы.

Пусть там серьезная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», – сказал экс-голкипер сборной России.

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3 комментария
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Да если даже он в первый сезон матчей 10-15 сыграет это будет уже огромный плюс! И опять же если вдруг травма у основного то это будет реальный шанс проявить себя, главное его не упустить! Да и вообще пока есть время до начала сезона нужно быстрее адаптироваться, выучить язык, наладить контакт с командой и тренером!
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Ответ Koka1988
Да если даже он в первый сезон матчей 10-15 сыграет это будет уже огромный плюс! И опять же если вдруг травма у основного то это будет реальный шанс проявить себя, главное его не упустить! Да и вообще пока есть время до начала сезона нужно быстрее адаптироваться, выучить язык, наладить контакт с командой и тренером!
" даже если он в первый сезон матчей 10-15 сыграет....".
Да вы оптимист , батенька.
Если без травм Доннарумы будет, то это недостижимые цифры по официальным матчам.
В лучшем случае, Сафонову матчи на кубок Франции могут отдать, а это не более 6 матчей выходит, хотя и это не факт, что в условном финале не поставят опять Доннаруму
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Ответ Ллб
" даже если он в первый сезон матчей 10-15 сыграет....". Да вы оптимист , батенька. Если без травм Доннарумы будет, то это недостижимые цифры по официальным матчам. В лучшем случае, Сафонову матчи на кубок Франции могут отдать, а это не более 6 матчей выходит, хотя и это не факт, что в условном финале не поставят опять Доннаруму
Ну матчи Кубка плюс я думаю с аутсайдерами Лиги 1 вполне может выходить, поэтому если себя проявит то 10 матчей дотянуть может
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