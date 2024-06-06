Алаев о том, что «Ростов», «Краснодар» и «Факел» хотели в одну группу Кубка: «Клубы из 4-й корзины сказали: «Не лишайте нас шанса на «Спартак» или «Зенит». Проголосовали за отмену ограничений по аэропортам»

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Александр Алаев рассказал о сложностях в логистике у «Ростова» и «Краснодара».

– «Ростов», «Краснодар» и «Факел» находятся в тяжелом положении из-за закрытых аэропортов. У вас были предложения к РФС и РПЛ, которые могли бы облегчить жизнь?

– Нас часто критикуют, что в Англии календарь составлен наперед, все все знают. Почему мы выдаем календарь порционно? Потому что мы попали в ситуацию, когда не все находятся в равных условиях. Мы в ручном режиме составляем расписание по дням и временным слотам, учитывая сложности «Ростова», «Краснодара» и «Факела», тем, кто к ним едет.

Я точно не должен хвалить лигу, но ни у одного клуба не возникло вопросов, что что-то делается под кого-то. Календарь получился ритмичным. Отчасти, наверное, сезон и получился таким интересным, потому что не было перекосов по календарю.

– «Краснодар», «Ростов» и «Факел» просили определить их в одну группу Кубка России.

– В регламенте Кубка этого сезона было написано, что в группе могут оказаться не более двух клубов из Москвы, и не могут оказаться две команды из городов с закрытыми аэропортами. Время показало, что это решение было неправильным, поэтому РФС выступил с предложением: «Можно оставить все как есть, а можно убрать ограничения, проведя слепую жеребьевку». Исходя из того, как закончился этот чемпионат, «Краснодар», «Ростов» и «Факел» могли бы попасть в одну группу и в результате слепой жеребьевки.

В день Суперфинала Кубка мы собрали клубы – жеребьевка должны была состояться после матча. Мы сказали, что есть два варианта, на что несколько клубов выступило с предложением свести к ним в группу четвертую команду.

Мы демократическая организация, поэтому клубы обсудили этот момент. Были аргументы клубов из четвертой корзины: «Не лишайте нас возможности приезда «Спартака» или «Зенита». Обсуждался вариант с московской командой в группе с «Краснодаром», «Ростовом» и «Факелом», обсуждались «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».

В итоге клубы проголосовали за отмену ограничений по аэропортам и слепую жеребьевку. Но Кубок – соревнование РФС, клубы лишь высказали рекомендацию, – сказал президент Мир РПЛ в шоу «Это футбол, брат!»

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4 комментария
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Ответ dasXboot
Хм, странно... А почему аэропорты закрыты? Что-то случилось?
там погода нелетная
+6
-5
+1
Ответ dasXboot
Хм, странно... А почему аэропорты закрыты? Что-то случилось?
Да не, случайность какая-то прост
+4
-4
0
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