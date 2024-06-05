Мбаппе не требует от «Реала» игры на конкретной позиции. В клубе считают, что Килиан не испортит атмосферу в раздевалке

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не опасается за отношения в команде после прихода Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, в клубе уверены, что трансфер форварда позволит усилить команду и не нарушит атмосферу в раздевалке.

В ходе бесед с представителями «Реала» Мбаппе утверждал, что не будет требовать игры на определенной позиции, и заявлял, что для него важна лишь игра за мадридский клуб и возможность выиграть в его составе Лигу чемпионов.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что подписание Мбаппе приблизит команду к «совершенству со спортивной точки зрения». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти уверен, что сможет найти для Мбаппе подходящую роль в команде.

«Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе 3 июня. Сообщалось, что презентация Килиана состоится после Евро-2024.

«Реал» все же подписал Мбаппе. Это личная победа Переса

Мбаппе сделает «Мадрид» сильнее?

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37 комментариев
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Нет конкретики, есть только искусство
Твори пока можешь, а иначе придется выпустить Хоселу
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Эго Мбаппе создалось как раз таки благодаря Псж, в Реале уже не будут с ним носиться и предлагать жирные контракты, только, чтобы он остался. Не думаю, что он будет токсичен в Мадриде. Это совсем другой клуб, с другим подходом к игрокам.
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Ответ Vertex Fanky
Эго Мбаппе создалось как раз таки благодаря Псж, в Реале уже не будут с ним носиться и предлагать жирные контракты, только, чтобы он остался. Не думаю, что он будет токсичен в Мадриде. Это совсем другой клуб, с другим подходом к игрокам.
Будет носится или не будет носится - зависит не от клуба, а от игрока. Если он стоит того, чтобы с ним носится, то это будет делать и Реал. Собственно, он уже это сделал. Сколько лет Реал позволял Мбаппе пудрить им голову со своим "перехожу - не перехожу". Реал всё это терпел и всё равно подписал и всё равно дал громадных денег. Значит игрок того стоит, а значит может позволить себе быть "токсичным" (в вашем понимании. В моём - это нормальное поведение человека, который знает свою ценность).
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Ответ Полуэктов Пётр
Будет носится или не будет носится - зависит не от клуба, а от игрока. Если он стоит того, чтобы с ним носится, то это будет делать и Реал. Собственно, он уже это сделал. Сколько лет Реал позволял Мбаппе пудрить им голову со своим "перехожу - не перехожу". Реал всё это терпел и всё равно подписал и всё равно дал громадных денег. Значит игрок того стоит, а значит может позволить себе быть "токсичным" (в вашем понимании. В моём - это нормальное поведение человека, который знает свою ценность).
Видели мы уже к чему приводит, когда игрок ставит себя выше чем клуб, на примере той же Барсы и Месси.
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Сейчас в Реале так, что почти ни у кого нет конкретной позиции.
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Ответ Ильяс Уалиханов
Лео вывел Барселону на запредельный уровень, за всё то, что он дал Барселоне, ему нужно было горы золота к дому привозить, за такое ничего не было бы жалко. Лучший футболист в истории футбола, думаешь он не был достоин всех денег, что он получал? На 10000 процентов отработал
Сложно найти что-то объективное в комментарии персофана Месси.
Не кажется тебе что не стоит ложить в одну тарелку успехи команды с Месси, и успехи Месси с Барселоной, с тем что он что называется разорял команду? Барселона дала Месси не меньше чем он ей.
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Камавинга: ну наконец-то свобода!
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Ответ Полуэктов Пётр
Требовать не будет. Но если поставят играть на позиции, где перестанет так же хорошо получаться, то довольно быстро погрустнеет и пойдут речи про "не счастлив здесь..." НО! Мне хочется заранее сказать, что при таком исходе - это будет вина Анчелотти. Найти всем позиции на поле, раскрыть сильные стороны игроков, замаскировать слабые. Создать комфортную атмосферу в раздевалке, контролировать здоровую конкуренцию, которая не перерастала бы в зависть, ненависть, желания плохого конкуренту - всё это работа главного тренера. Если пройдет год и мы услышим недовольства Мбаппе его положением в клубе, то это будет означать, что Анчелотти с задачей не справился. А если таких речей не появится, значит Карло молодец.
Немного тренеров смогут поддерживать хорошую атмосферу в клубе с наличием таких игроков как Винисиус или Мбаппе. Карло Анчелотти один из них, все они сосунки против него.
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Ответ Ильяс Уалиханов
Лео вывел Барселону на запредельный уровень, за всё то, что он дал Барселоне, ему нужно было горы золота к дому привозить, за такое ничего не было бы жалко. Лучший футболист в истории футбола, думаешь он не был достоин всех денег, что он получал? На 10000 процентов отработал
Полная чушь. Посмотри на Тима Данкана в Сан-Антонио. Человек по сути в соляру клуб тащил 20 лет, 5 титулов залутал и никогда не ставил себя выше клуба при всей своей гениальности, снижал зп, чтобы подписали топовых ролевиков. Месси вроде такой же гениальный интроверт, но подобных поступков за ним замечено не было в отношении к барсе.
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Ответ Ильяс Уалиханов
Лео вывел Барселону на запредельный уровень, за всё то, что он дал Барселоне, ему нужно было горы золота к дому привозить, за такое ничего не было бы жалко. Лучший футболист в истории футбола, думаешь он не был достоин всех денег, что он получал? На 10000 процентов отработал
Прям Лео вывел? Прям один ? После ухода Хави,Иньесты,Бускетса такого пепелища не оставалось
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Ответ Vertex Fanky
Эго Мбаппе создалось как раз таки благодаря Псж, в Реале уже не будут с ним носиться и предлагать жирные контракты, только, чтобы он остался. Не думаю, что он будет токсичен в Мадриде. Это совсем другой клуб, с другим подходом к игрокам.
Ну да, сделаем вид, что Мбаппе не получит в Реале самый большой подписной бонус в истории)
За еду будет играть)
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Вот и славно , ротация с Карвахалем - то что нужно
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Очень бы хотелось чтобы Папа Карло нашёл лучшее место использования Мбаппе на поле.
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в реале принцесс не терпят, будешь играть там где скажут или за водой будешь бегать
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пердеть не будет, что ли?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Прям Лео вывел? Прям один ? После ухода Хави,Иньесты,Бускетса такого пепелища не оставалось
После ухода Хави и Иньеста видели мы что происходило).
+1
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Ещё бы он требовал.Не заработал такого авторитета пока
+2
-1
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На самом деле чисто на бумаге эта команда выглядит так, что может стать одной из лучших в истории. А как получится это уже посмотрим, живые люди это не модельки с четкими цифрами характеристики как в фифе. Вот вообще не болею за Реал, даже наоборот, во времена Моура, Рамоса, Роналду, Пепе не переносил эту команду, сильно тщеславные и токсичные ребятки были, а вот сейчас даже успехов этой команде желаю
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень бы хотелось чтобы Папа Карло нашёл лучшее место использования Мбаппе на поле.
А зачем искать, если оно уже давно найдено?
Правда, в Мадриде оно занято Винисиусом.
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Во угар будет, если Мбаппе не возьмёт ни одной ЛЧ в Реале
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Атмосферу испортит Винисиус , скриньте .
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Отправят каким-нибудь правым защитником теперь.
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После таких высказываний в сторону ПСЖ
Я бы подумал об атмосфере в комнате
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Хорошо что в Реале сейчас Анчелотти, который в атакующей фазе дает много свободы игрокам
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- Где хочешь играть?
- Мне нравилась позиция Азара
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На ворота встанет?
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Готов играть вместо Начо?
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так и сказали: "главное - не порти воздух в раздевалке!"
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Все новости за эти дни, не о его приходе в Реал, а только испортит или нет.
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