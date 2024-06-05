Мбаппе не требует от «Реала» игры на конкретной позиции. В клубе считают, что Килиан не испортит атмосферу в раздевалке
«Реал» не опасается за отношения в команде после прихода Килиана Мбаппе.
Как сообщает Marca, в клубе уверены, что трансфер форварда позволит усилить команду и не нарушит атмосферу в раздевалке.
В ходе бесед с представителями «Реала» Мбаппе утверждал, что не будет требовать игры на определенной позиции, и заявлял, что для него важна лишь игра за мадридский клуб и возможность выиграть в его составе Лигу чемпионов.
Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что подписание Мбаппе приблизит команду к «совершенству со спортивной точки зрения». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти уверен, что сможет найти для Мбаппе подходящую роль в команде.
«Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе 3 июня. Сообщалось, что презентация Килиана состоится после Евро-2024.
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Твори пока можешь, а иначе придется выпустить Хоселу
Не кажется тебе что не стоит ложить в одну тарелку успехи команды с Месси, и успехи Месси с Барселоной, с тем что он что называется разорял команду? Барселона дала Месси не меньше чем он ей.
За еду будет играть)
Правда, в Мадриде оно занято Винисиусом.
Я бы подумал об атмосфере в комнате
- Мне нравилась позиция Азара