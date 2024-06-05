Мбаппе не требует от «Реала» игры на конкретной позиции. В клубе считают, что Килиан не испортит атмосферу в раздевалке

«Реал» не опасается за отношения в команде после прихода Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, в клубе уверены, что трансфер форварда позволит усилить команду и не нарушит атмосферу в раздевалке.

В ходе бесед с представителями «Реала» Мбаппе утверждал, что не будет требовать игры на определенной позиции, и заявлял, что для него важна лишь игра за мадридский клуб и возможность выиграть в его составе чемпионов.

Президент « » считает, что подписание Мбаппе приблизит команду к «совершенству со спортивной точки зрения». Главный тренер мадридцев уверен, что сможет найти для Мбаппе подходящую роль в команде.

«Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе 3 июня. Сообщалось, что презентация состоится после Евро-2024.

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