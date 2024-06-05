В честь Иньесты открыли статую в его родном Альбасете. Она вдохновлена голом в финале ЧМ-2010

Теги Эмирейтс Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 высшая лига ОАЭ Футбол

В родном городе Андреса Иньесты Альбасете появилась его статуя.

Монумент, созданный известным скульптором Хавьером Морено, вдохновлен победным ​​голом, забитым полузащитником за сборную Испании в финале чемпионата мира 2010 года против Нидерландов (1:0), проходившем в ЮАР. Он был установлен возле стадиона «Карлос Бельмонте».

40-летний футболист, являющийся послом родного города, не смог присутствовать на мероприятии, однако прислал благодарственное видео.

«Это событие меня очень тронуло. Я благодарю свой город, свою семью и всех людей, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Я горжусь своими корнями, в Альбасете начался мой футбольный путь. Для меня это большая честь.

Это произведение искусства вдохновлено моментом, который имел большое значение для меня и для нашего футбола. Мы все разделили радость этого гола и можем чувствовать себя частью этого момента», – сказал испанец.

Фото: твиттер Андреса Иньесты

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10 комментариев
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Иньеста тру легенда❤️
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Ответ rigobersong
Достойно, 2xЧЕ, Чемпион Мира, Иньеста легенда, модрич в 39 побирается в мадриде и выслуживает перед зумерами из Африки, каждому свое:))
где твоя аватарка с МБАППЕ?)
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Его статую можно и в центре Мадрида поставить…Не думаю,что у Иниесты есть хейтеры!!
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https://www.sports.ru/football/1062543670.html
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Класс 👍🏼👍🏼👍🏼
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Ответ ЭкспертДиванный
Его статую можно и в центре Мадрида поставить…Не думаю,что у Иниесты есть хейтеры!!
Есть. Болельщики Челси)
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