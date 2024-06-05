В честь Иньесты открыли статую в его родном Альбасете. Она вдохновлена голом в финале ЧМ-2010

В родном городе Андреса Иньесты Альбасете появилась его статуя.

Монумент, созданный известным скульптором Хавьером Морено, вдохновлен победным ​​голом, забитым полузащитником за сборную Испании в финале чемпионата мира 2010 года против Нидерландов (1:0), проходившем в ЮАР. Он был установлен возле стадиона «Карлос Бельмонте».

40-летний футболист, являющийся послом родного города, не смог присутствовать на мероприятии, однако прислал благодарственное видео.

«Это событие меня очень тронуло. Я благодарю свой город, свою семью и всех людей, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Я горжусь своими корнями, в Альбасете начался мой футбольный путь. Для меня это большая честь.

Это произведение искусства вдохновлено моментом, который имел большое значение для меня и для нашего футбола. Мы все разделили радость этого гола и можем чувствовать себя частью этого момента», – сказал испанец.

Фото: твиттер Андреса Иньесты