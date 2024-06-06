Оби Микел о Мудрике: «Ему нужно забыть про тату и прически и привести голову в порядок, черт возьми. Он будет отличным игроком, если будет вести себя должным образом»
Джон Оби Микел призвал Михаила Мудрика сосредоточиться на футболе.
«Ему нужно подстричься, перестать делать татуировки, нужно, черт возьми, привести в порядок свою голову, и если он это сделает, то станет очень хорошим игроком.
У него есть скорость, мощь, он здорово владеет мячом. Но ему нужно вести себя должным образом. Он должен забыть обо всех этих прическах и татуировках, играть в гребаный футбол и выигрывать для нас матчи», – сказал бывший игрок «Челси» в подкасте The Obi One.
Мешают не стрижки и татухи, а то, что они важнее футбола.
"Играй в футбол, не отвлекайся на фигню".
Так понятнее?