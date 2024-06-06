Оби Микел о Мудрике: «Ему нужно забыть про тату и прически и привести голову в порядок, черт возьми. Он будет отличным игроком, если будет вести себя должным образом»

Теги Челси Джон Оби Микел премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Джон Оби Микел призвал Михаила Мудрика сосредоточиться на футболе.

«Ему нужно подстричься, перестать делать татуировки, нужно, черт возьми, привести в порядок свою голову, и если он это сделает, то станет очень хорошим игроком.

У него есть скорость, мощь, он здорово владеет мячом. Но ему нужно вести себя должным образом. Он должен забыть обо всех этих прическах и татуировках, играть в гребаный футбол и выигрывать для нас матчи», – сказал бывший игрок «Челси» в подкасте The Obi One.

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15 комментариев
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И ведь не возразишь ничего такому головорезу!
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Неужели трудно понять?
Мешают не стрижки и татухи, а то, что они важнее футбола.
"Играй в футбол, не отвлекайся на фигню".
Так понятнее?
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Ответ Дядя ТУРА
Ещё один бред. Ни наличие ни отсутствие никак не влияют на игру
Вам, очевидно, слово "сарказм" незнакомо
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Конечно помогают, всем известно, что причёска из-за аэродинамики увеличивает скорость, а тату прокачивают разные характеристики, в зависимости от того что и где набито
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+3
В общем, нужно перестать быть глупиком.
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Ответ Social Warrior
Об этом чубатом ещё кто-то вспоминает??
ну как бы да, на носу Евро, если вы вдруг не в курсе, а он один из лидеров своей сборной, которая там будет играть
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Об этом чубатом ещё кто-то вспоминает??
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И в чем он не прав?
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Был бы Мудрик чёрным, не делал бы татуировки
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"Парикмахер его расчёсывает в перерыв, – он не тренера слушает, а причёску восстанавливает в перерыве!.."
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