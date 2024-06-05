Де Брюйне провел 100-й матч за Бельгию. Он забил Черногории

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Кевин де Брюйне забил гол в 100-м матче за сборную Бельгии.

Сегодня бельгийцы проводят товарищеский матч со сборной Черногории. Он стал 100-м за национальную сборную в карьере 32-летнего футболиста. Полузащитник отметился голом на 44-й минуте встречи и был заменен в перерыве.

Де Брюйне стал 8-м игроком бельгийской сборной, которому удалось достичь показателя в 100 матчей. Среди действующих футболистов в этот список входят Ян Вертонген (154 матча, рекорд), Аксель Витцель (131 матч), Ромелу Лукаку (114 матчей) и Тибо Куртуа (102 матча).

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2 комментария
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легенда
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Поздравляем Кевин ты четкий тип!
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