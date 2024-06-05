Марсьяль интересен «Галатасараю», но лишь с понижением зарплаты после ухода из «МЮ»

Экс-форвард «МЮ» Антони Марсьяль интересен «Галатасараю».

Ранее 28-летний француз объявил об уходе из « » после 9 лет в клубе. Его контракт действителен до 30 июня.

интересен туркам в качестве свободного агента, однако для заключения сделки с «Галатасараем» он должен пойти на понижение зарплаты, сообщает .

В сезоне-2023/24 Антони провел лишь 13 матчей в и забил 1 гол. Его статистика – здесь.