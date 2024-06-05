Марсьяль интересен «Галатасараю», но лишь с понижением зарплаты после ухода из «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ESPN Антони Марсьяль Футбол

Экс-форвард «МЮ» Антони Марсьяль интересен «Галатасараю».

Ранее 28-летний француз объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» после 9 лет в клубе. Его контракт действителен до 30 июня.

Марсьяль интересен туркам в качестве свободного агента, однако для заключения сделки с «Галатасараем» он должен пойти на понижение зарплаты, сообщает ESPN.

В сезоне-2023/24 Антони провел лишь 13 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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3 комментария
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Марсьяль же не думает, что ему кто-то будет платить столько же сколько в МЮ? Да даже половину вряд ли)
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Да, идеальный вариант, чтобы проверить, что игрок сидел на большой зп в клубе приэтом прикрываясь якобы талантом. 28 лет, еще можно поиграть, но будет ли...
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Ответ александр89
Да, идеальный вариант, чтобы проверить, что игрок сидел на большой зп в клубе приэтом прикрываясь якобы талантом. 28 лет, еще можно поиграть, но будет ли...
Да он нормально играл при Сульшере, да и когда португель отказался в позорном матче с Сити выйти на замену при 6-1, Марсик вышел и 2 гола престижа положил:)) У него вообще достойная статистика за МЮ, просто клуб слишком токсичен и не ценит игроков которые сражались за эмблему красных дьяволов:))
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