«Зенит» при Семаке забил 500 голов в 251 матче – это рекорд клуба. Морозов, Садырин, Спаллетти и Петржела – в топ-5

Теги Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти ФОНБЕТ Кубок России Властимил Петржела Павел Садырин рекорды Юрий Андреевич Морозов Нуралы Алип Футбол

«Зенит» забил 500 голов под руководством Сергея Семака.

Нуралы Алип забил победный гол в ворота «Балтики» в финале Фонбет Кубка России (2:1). Этот мяч стал юбилейным для сине-бело-голубых при Сергее Семаке.

Он упрочил свое лидерство среди всех главных тренеров клуба по числу голов – 500 в 251 матче: 390 – в Мир РПЛ, 62  – в кубках, 48 – в еврокубках.

Второе место по этому показателю занимает Юрий Морозов (420 голов в 323 играх), третье – Павел Садырин (378 в 262), четвертое – Лучано Спаллетти (325 в 184), пятое – Властимил Петржела (245 в 145).

Изображение: t.me/fczenit/19199

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4 комментария
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Два за матч, вот это статистика🔥🔥🔥
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Ответ stPieXIII
Сколько из этих голов забили бразильцы ? Я просто спросил если что. Без издевки!
Уверен, и сотни не наберётся
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