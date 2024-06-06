«Зенит» при Семаке забил 500 голов в 251 матче – это рекорд клуба. Морозов, Садырин, Спаллетти и Петржела – в топ-5
«Зенит» забил 500 голов под руководством Сергея Семака.
Нуралы Алип забил победный гол в ворота «Балтики» в финале Фонбет Кубка России (2:1). Этот мяч стал юбилейным для сине-бело-голубых при Сергее Семаке.
Он упрочил свое лидерство среди всех главных тренеров клуба по числу голов – 500 в 251 матче: 390 – в Мир РПЛ, 62 – в кубках, 48 – в еврокубках.
Второе место по этому показателю занимает Юрий Морозов (420 голов в 323 играх), третье – Павел Садырин (378 в 262), четвертое – Лучано Спаллетти (325 в 184), пятое – Властимил Петржела (245 в 145).
Изображение: t.me/fczenit/19199