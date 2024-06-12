Кто выйдет из группы B в плей-офф Евро 2024

Если бы на Евро 2024 в плей-офф из каждого квартета участников могли выйти только две команды, то группу В вполне можно было назвать «группой смерти». В ней будут играть команды Испании, Италии, Хорватии, которые входят в десятку сильнейших согласно рейтингу ФИФА, и примкнувшая к ним Албания, которую заранее все записали в аутсайдеры.

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Группа В – начало матчей

Турнир в группе В пройдет 15 по 24 июня. Матчи команд в этом квартете смогут увидеть зрители сразу в шести городах Германии. Время начала матчей указано московское.

15 июня. 19:00. Испания — Хорватия, Олимпиаштадион, Берлин

15 июня, 22:00. Италия — Албания, BVB-Штадион, Дортмунд

19 июня. 16:00. Хорватия — Албания, Фолькспаркштадион, Гамбург

20 июня. 22:00. Испания — Италия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

24 июня. 22:00. Албания — Испания, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

24 июня. 22:00. Хорватия — Италия, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Статистика и рейтинг команд

Если посчитать количество достижений сборных Испании, Италии и Хорватии, то получится вполне внушительный список. «Фурия роха» трижды становилась чемпионом Европы, это рекорд. После достижений десятилетней давности, когда испанцам не было равных в мире, наступил некоторый спад. Игра в тики-таку с постоянным владением сыграла с командой злую шутку. Соперники приспособились. После очередного провала в Катаре сборную возглавил Луис де ла Фуэнте, что сказалось на результатах в лучшую сторону. В 2023 году испанцы выиграли Лигу наций и уверенно прошли отборочный турнир к Евро 2024. В рейтинге ФИФА команда идет на 8 позиции.

Сборная Италии действующий чемпион Европы и поедет в Германию защищать свой титул. Ранее дважды подряд выиграть Евро удавалось только сборной Испании, так что задача эта очень сложная. Тем более после смены тренера трудно сказать, сможет ли обновленная команда претендовать на победу в турнире. Тут для начала хотя бы выйти из группы. В квалификации все получилось на грани. Лишь в последнем туре благодаря выездной ничьей с украинцами Скуадра адзурра заняла второе место. Однако англичанам оба матча проиграла. В рейтинге ФИФА Италия занимает 9 место.

Команда Хорватии тоже в представлении не нуждается. «Шашечные» привыкли «выстреливать» раз в четыре года, и приходятся их успехи на чемпионаты мира. На Евро 2016 и Евро 2020 команда останавливалась в 1/8 финала. Статистика говорит о том, что и на этот раз команда выйдет из группы. Три очка она точно должна набирать, а если удастся свести вничью матчи с Испанией или Италией, то это гарантия плей-офф. Постепенно команда Златко Далича переживает смену поколений. В квалификации хорваты уступили первое место сборной Турции, в мировом рейтинге идут на 10 позиции.

Остаются албанцы, которым прочат последнее место. Правда, то он и чемпионат Европы, чтобы было место для сюрпризов. Ряд футболистов балканской сборной выступают в ведущих европейских клубах. В отборе команда заняла в своей группе первое место, терять ей нечего и создать проблемы лидерами она вполне способна. В рейтинге ФИФА сборная Албании на 66 строчке.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров на выход из группы распределились точно таким же образом, как и места команд в мировом рейтинге:

Испания — 1,07

Италия — 1,20

Хорватия — 1,35

Албания — 4,50

Нет сомнений в том, что первые два места займет кто-то из тройки Испания, Италия, Хорватия. Другое дело, хватит ли набранных очков, чтобы выйти из группы В с третьей позиции.

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