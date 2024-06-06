«Ювентус» продал форварда Жорже в «Крузейро» за 7 млн евро

Теги Ювентус Крузейро высшая лига Бразилия серия А Италия трансферы Фрозиноне Кайо Жорже Футбол

Форвард «Ювентуса» Кайо Жорже перешел в «Крузейро».

Бразильский клуб объявил, что достиг договоренности о трансфере нападающего – Жорже подпишет контракт на 5 лет. В ближайшее время бразилец пройдет медобследование.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 7 млн евро. Также туринцы получат процент от перепродажи бразильца.

В сезоне-2023/24 Кайо Жорже выступал на правах аренды за «Фрозиноне» и отметился 3 голами в 20 матчах Серии А. Подробная статистика 22-летнего нападающего – здесь.

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6 комментариев
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в свое время переходил одновременно с Винисиусом и тоже котировался мега талантом.
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легенда Юве
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Жаль, что утух, потенциал был шикарным. Ну хрустальный, полюс бразилец, их сборная проигрывала 1:7 на домашнем ЧМ, так что предсказуемо
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Пшик оказался
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Ответ Dastanation
в свое время переходил одновременно с Винисиусом и тоже котировался мега талантом.
Вообще-то на 3 года позже Винисиуса
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