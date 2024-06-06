«Ювентус» продал форварда Жорже в «Крузейро» за 7 млн евро
Форвард «Ювентуса» Кайо Жорже перешел в «Крузейро».
Бразильский клуб объявил, что достиг договоренности о трансфере нападающего – Жорже подпишет контракт на 5 лет. В ближайшее время бразилец пройдет медобследование.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 7 млн евро. Также туринцы получат процент от перепродажи бразильца.
В сезоне-2023/24 Кайо Жорже выступал на правах аренды за «Фрозиноне» и отметился 3 голами в 20 матчах Серии А. Подробная статистика 22-летнего нападающего – здесь.