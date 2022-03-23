Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля

Заработает уже летом.

В среду, 23 марта, исполком РФС «одобрил для представления в министерство спорта» новый лимит на легионеров, который фактически заработает уже летом 2022 года.

«Прекрасно понимаю, что на данный момент, наверное, решение выглядит странным. Но это стратегическое решение, которое обсуждалось продолжительное время. Мы исходим из того, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, будет носить краткосрочный характер, а нам тем не менее нужно думать о долгосрочных перспективах и принимать стратегические решения. В данный момент мы ждем проект приказа министерства спорта. Как только он выйдет, бюро исполкома данное решение примет», – сказал в среду президент РФС Александр Дюков.

Ниже вы увидите текст, который должен был выйти на Sports.ru в 9 утра 24 февраля . По понятным причинам он не был опубликован. Мы почти не внесли в него правок, чтобы показать идею такой, какой она была изначально. Читая текст, помните, что такого количества качественных иностранцев, как задумывалось, в РПЛ в ближайшее время не будет, а в идею трансферного хаба никто сейчас не верит, этот проект – в прошлом.

Что за новый лимит?

«8+17» в заявке сменятся на «13+12», где даже нет как такового понятия «легионер»: из 25 футболистов 12 должны быть доморощенными, 13 – любыми другими.

То есть каждый клуб РПЛ сможет заявить как минимум по 13 иностранцев, но одновременно на поле разрешено находиться не более 8, как и сейчас.

Откуда взялись «доморощенные игроки»?

По данным Sports.ru, РФС при разработке нового лимита ориентировался на правила УЕФА: в еврокубковой заявке каждой команды из 25 игроков 4 должны быть воспитанниками клуба, а 4 – воспитанниками национальной ассоциации (то есть воспитанниками любых академий из страны).

Копирование формата «17+8» точно бы не прошло: во-первых, такое радикальное смягчение лимита не согласовали бы в правительстве, во-вторых, РФС рассматривает новые правила как способ повысить мотивацию клубов развивать академии – а при «17+8» они бы точно не стали работать активнее, чем сейчас.

Так получились «13+12», где 4 игрока должны быть клубными воспитанниками, а 8 – просто воспитанниками российских академий.

Важное уточнение: требование, чтобы игроки провели в академии 3 года в возрасте 14-18 лет отличается от норм УЕФА. Там доморощенными считают футболистов, проведших в клубе или национальной ассоциации не менее трех лет с 15 до 21 года.

Интересно, что при такой версии заявки, по сути, легионерские места в листе на сезон займут Гильерме и Марио Фернандес. При этом на поле они не будут считаться иностранцами.

Из норм УЕФА следует еще одна деталь: если клубу не хватает доморощенных игроков, у него просто сокращается заявка. Допустим, у какого-то клуба 13 иностранцев, но только 10 доморощенных. Можно не покупать паспортистов, а просто заявить 23 футболистов – ровно так же устроено в еврокубках (некоторые пользуются).

Что с игроками из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, которые сейчас не легионеры из-за Евразийского экономического союза (ЕАЭС)?

Здесь – несколько сценариев.

Вообще, любой иностранец – будь он из Беларуси, Казахстана или Бразилии с Аргентиной – может считаться доморощенным и выйти из-под ограничений, если провел те самые 3 года в академии. Но вероятность таких случаев невелика: фактически так смогут сделать только те, кто родился в России, либо приехал сюда в ранней юности, потому что переходы из одной страны в другую до 18 лет без особого разрешения ФИФА запрещены.

Соответственно, большинство игроков из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии будут считаться недоморощенными и будут входить в квоту 13.

При этом на поле для них ограничений нет. Значит, любой клуб может выпустить 8 иностранцев + пару белорусов и армянина.

Лимит «8+17» добивал российские клубы в еврокубках. При этом половина РПЛ не использовала все легионерские слоты

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17». В эпоху ковида, когда абсолютно каждый может выпасть из игры в любой момент (в прошлом сезоне к болезни еще добавлялись травмы из-за отсутствия межсезонья и жуткого графика), это правило очень сильно било по российским командам в еврокубках.

Безусловно, лимит далеко не единственная причина неудачных матчей в Европе. Но восемь легионеров в заявке изначально ставили российские клубы в неравное положение по сравнению с соперниками. Меньше выбора, ниже уровень исполнителей.

Удивительно, но далеко не все клубы РПЛ пользуются даже такой скромной легионерской квотой. На вторую часть сезона-2020/21 восемь легионеров заявила только половина лиги («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Арсенал», «Ахмат» и «Урал»), а в эту весну с ними заходят и вовсе лишь шесть команд («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Краснодар» и «Арсенал»).

И даже при жестких ограничениях клубы РПЛ приглашали (или вовремя не расставились) бесполезных легионеров. Осенью восьмым иностранцем у «Динамо» был Игбоун (110 минут), у «Спартака» – Хендрикс (237 минут), у «Ахмата» – Янку (65 минут), у «Сочи» – Маммана (62 минуты), у «Арсенала» – Тудорие (129 минут).

Менеджмент, вероятно, даже более важная проблема РПЛ, чем лимит.

Собеседники Sports.ru, близкие к РФС, подчеркивают, что реформа должна помочь и топ-клубам, и командам из нижней части таблицы. Участники еврокубков получат более широкую скамейку и смогут использовать хоть одиннадцать легионеров на поле.

(Дописано 23 марта: часть ниже уже неактуальна, фонд за использование иностранцев отменен. «В данной ситуации мы считаем, что введение этой меры будет неправильным, преждевременным. Решение по этой мере, если и будет принято, то после стабилизации финансово-экономической ситуации», – сказал Дюков).

Середняков и аутсайдеров не обидят из-за фонда развития детско-юношеского футбола. Клубы будут получать деньги за минуты российских игроков не старше 23 лет (об этом еще поговорим ниже).

Пока эта схема кажется компромиссом, который РФС нашел в диалоге с государством. Фактически благодаря фонду РФС может объяснить, что увеличение количества легионеров хотя бы в заявке не убьет наш футбол из-за появления большего числа молодых российских игроков.

А что, РПЛ не хватает молодых россиян? У нас одна из самых возрастных лиг среди топ-15 в Европе

РФС давно считает, что молодые российские игроки не старше 23 играют маловато. Так, в новое соглашение о проведении чемпионата России РФС включил несколько показателей эффективности, по которым будет оцениваться деятельность РПЛ. По информации Sports.ru, среди прочих там оказался пункт о том, что российские игроки до 23 лет к 2026 году должны получать около 15% игрового времени (забавно, что это почти столько же, сколько сейчас).

РПЛ – действительно довольно старая лига. Мы проанализировали данные топ-15 лиг (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия, Нидерланды, Австрия, Шотландия, Россия, Сербия, Украина, Бельгия, Швейцария, Греция) с сезона-2017/18 – и РПЛ только раз выпала из пятерки самых старых, это случилось в этом году.

В сезоне-2020/21 средний возраст российских игроков впервые снизился до 27 лет. РФС наверняка должен быть доволен, но кажется, что такой результат был достигнут искусственно. Жесткое ограничение количества легионеров в заявке повлекло антирекордную долю игрового времени у иностранцев и вторую – у россиян не старше 23 лет (начиная с сезона-2010).

Так много молодые россияне не играли в золотые годы РПЛ, когда качество футбола и результаты в еврокубках не вызывали больших вопросов.

Беспокоясь об игровом времени россиян не старше 23 лет, РФС думает не об уровне лиги, главная цель тут – развитие всего российского футбола и сборной.

Как показывает история лимита на легионеров, в России логика «Дадим больше времени своим – кто-то будет прогрессировать и выйдет на качественный уровень» в целом не работает. Правда, сейчас гарантированно российских позиций будет в два раза меньше, чем во времена «6+5», так что какие-то улучшения местами возможны – посмотрим.

Мечта Ральфа Рангника: наши клубы, возможно, могли покупать более молодых иностранцев (этого не будет)

(Дописано 23 марта: часть ниже уже неактуальна, фонд за использование иностранцев отменен. «В данной ситуации мы считаем, что введение этой меры будет неправильным, преждевременным. Решение по этой мере, если и будет принято, то после стабилизации финансово-экономической ситуации», – сказал Дюков).

Лимит на легионеров в РПЛ неоднократно меняли, но никогда клубы не платили за игровое время иностранцев. Скорее всего, сезон-2022/23 станет первым, когда это произойдет.

Журналист Илья Казаков написал в телеграм-канале, что за каждую минуту иностранца не старше 23 лет клуб РПЛ будет платить 5000 рублей, а за каждую минуту того, кто старше, – 10 000 рублей. По данным Sports.ru, это еще не окончательный вариант, исполком РФС может договориться и о других суммах, и даже о равных выплатах за всех легионеров.

Вариант с меньшей оплатой за молодых иностранцев все-таки считается приоритетным, потому что РФС хочет всколыхнуть селекционную активность клубов: чтобы они более активно развивали новых специалистов и новые подходы, а в сумме это сделало бы РПЛ трансферным хабом на пути способных игроков в топ-лиги.

Идея с выплатами нравится не всем.

По данным Sports.ru, корневой вопрос, который задает один из топ-клубов РПЛ, недовольный предложенным форматом: раз количество легионеров на поле не изменится по сравнению с сезоном-2021/22, почему клубы должны платить за то, что еще пару месяцев назад было бесплатным? Возможно, эта дискуссия еще воспылает на собрании клубов РПЛ, а потом и на исполкоме.

Глубинная идея скидки на минуту молодого иностранца все равно требует от клубов системной профессиональной работы – которой сейчас нет. К марту 2022-го подавляющее большинство российских клубов по разным причинам не имеют спортивного блока, способного заметить и приобрести за небольшую сумму хотя бы двух-трех игроков, способных через пару лет заинтересовать топ-5 лиг. РФС хочет стимулировать поиск талантливых молодых иностранцев, когда скаутинг находится почти на нулевом уровне. Пропускаются первоначальные этапы.

Даже самые успешные продажи последних лет из РПЛ – совсем не показатели качественной работы клубов. Например, по информации Sports.ru, ЦСКА не выплачивал «Эвертону» все транши за Николу Влашича до лета 2021-го, то есть до продажи хорвата в «Вест Хэм». На деньги, полученные от лондонцев, ЦСКА погасил задолженности по Влашичу, а также Адольфо Гайчу и Чидере Эджуке.

В современных российских условиях гораздо более уместным регулированием кажется налог на роскошь – оплата (возможно, даже за заявку, а не за минуты на поле) с девятого иностранца. Собеседники Sports.ru подчеркивают, что минимум два клуба из топ-6 голосовали бы за этот вариант.

Еще одно сомнение – игровое время молодых иностранцев в топ-клубах. Очевидно, для прогресса любому футболисту необходимо играть, а в условиях ограничений на поле клубы все равно будут вынуждены искать легионеров, способных дать результат сразу.

В таких условиях покупка иностранца не старше 23 лет в большинстве случаев будет расширением скамейки – с далеко не максимальным игровым временем, а, значит, и невысокой вероятностью дальнейшего отъезда в топ-лигу.

Деньги за минуты легионеров пошли бы клубам, чаще использующим россиян не старше 23 лет. Вот как это было бы устроено – с примерами выплат на реальной статистике (этого не будет)

(Дописано 23 марта: часть ниже уже неактуальна, фонд за использование иностранцев отменен. «В данной ситуации мы считаем, что введение этой меры будет неправильным, преждевременным. Решение по этой мере, если и будет принято, то после стабилизации финансово-экономической ситуации», – сказал Дюков).

По информации Sports.ru, новый лимит согласовывается РФС с правительством как часть комплексной реформы всей системы футбола – от смены подхода в детско-юношеских академиях, где маленьким детям рекомендовано играть на малых полях мячами малых размеров, и программы «Футбол в школе» (урок футбола в 2500 школах в 40 регионах) до профессионального футбола.

Послабления по части иностранцев увязаны с финансовым вознаграждением тем, кто все-таки играет молодыми русскими до 23 лет. Для этого РФС предлагает создать фонд развития молодежного футбола.

Собственно, те самые 5000 рублей за минуту молодого иностранца и 10 000 рублей за минуту иностранца старше 23 лет будут стекаться в общий банк. Из него деньги распределяются по клубам в соответствии с долей игрового времени молодых россиян до 23 лет. Допустим, всего молодые футболисты в РПЛ наиграли 10 000 минут, «Ростов» дал 1000 минут – значит, он и забирает 10% всего банка.

Выплаты будут производиться по итогам сезона. Это избавит клубы от задвоенных платежей: кто-то просто должен будет перечислить РФС определенную сумму, а кто-то, наоборот, получит бонус. По данным Sports.ru, РФС планирует жестко контролировать выплаты при лицензировании – должников не допустят до следующего сезона.

РФС напрямую не копировал идеи европейских лиг, но что-то отдаленно похожее реализовано в Австрии.

Там 20% ТВ-контракта распределяются между клубами, активно задействующими австрийцев или воспитанников местных академий.

Конечно, первая мысль после появления информации о выплатах за молодых россиян: в конце чемпионата команды, не попавшие в еврокубки и обезопасившие себя от вылета, будут их выпускать для легкого заработка.

Источник Sports.ru, близкий к РФС, считает, что такая вероятность невелика из-за нового телеконтракта РПЛ, вступающего в силу как раз летом: разница в выплатах за занятые места будет более ощутимой, чем потенциальный бонус за время молодого россиянина в нескольких турах. По его информации, разница между соседними местами – около 20 миллионов рублей только от ТВ-контракта (а РПЛ скоро подпишет и нового беттингового спонсора).

По данным Sports.ru, РФС будет контролировать расходование средств, полученных за игру молодых россиян. Вероятно, будет реализован механизм как при отчислениях от букмекеров: РФС направляет беттинговые деньги лицензированным академиям, но деньги поступают на отдельный счет.

РФС подсчитал выплаты, если такая формула существовала бы уже в этом сезоне.

Sports.ru подсчитал выплаты за сезон-2020/21. Два сезона подряд в минусе только четыре клуба: «Зенит», «Рубин», «Спартак» и «Сочи».

Еще одна проблема: граждане ЕАЭС фактически превратятся в легионеров при составлении заявки

Статус граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии в РПЛ обсуждался еще в первой половине 2010-х. В августе 2013 года защитник «Краснодара» Александр Мартынович подал иск, пытаясь оспорить наличие лимита на легионеров, но дело так и не было рассмотрено. Мартынович отозвал иск и за восемь с половиной лет не давал публичных комментариев по этому поводу.

Вероятно, Мартынович отозвал иск из-за сложности оспаривания лимита. В уставе РФС было написано, что все споры между организацией, лигами, клубами и игроками должны рассматриваться в третейском суде. Такого суда в России не было, Мартыновичу пришлось бы обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) – он потерял бы время и деньги.

Игроки из стран экономического союза не могли обжаловать статус легионера в суде ЕАЭС, но в 2016 году министр экономической интеграции и реформ Армении обратился в ЕАЭС, заявив о нарушении прав граждан Армении в спортивных клубах России.

В декабре 2018-го суд ЕАЭС, по сути, признал граждан ЕАЭС нелегионерами в российских лигах. В 2019-м легионерами в РПЛ перестали считаться белорусы, а с сезона-2020/21 – и казахи, армяне и киргизы.

Конечно, это решение не перевернуло трансферный рынок лиги, но все-таки повлияло на него. Каждые полгода российские клубы находят варианты усиления в странах ЕАЭС.

К середине февраля 2022-го контракты с клубами РПЛ имеют 13 игроков из стран ЕАЭС. Среди них – Валерий Громыко, принадлежащий «Арсеналу», но разъезжающий по сборам с «Уфой» и БАТЭ, а также Александр Селява («Ростов»), Захар Волков («Химки») и Антон Чичкан («Уфа»), переехавшие в Россию этой зимой.

Нуралы Алип, Александр Мартынович, Бахтиер Зайнутдинов, Кирилл Зинович, Виталий Лисакович, Александр Селява, Марат Быстров, Захар Волков и Антон Чичкан в новой заявке-2022/23 получат статус недоморощенных.

Самая интересная ситуация – у Эдуарда Сперцяна и Хорена Байрамяна, получивших армянский паспорт и заигранных за сборную Армении после решения суда ЕАЭС. Сперцян поступил в академию «Краснодара» в 10 лет – он будет считаться доморощенным игроком клуба. Байрамяна, скорее всего, признают доморощенным игроком российской ассоциации – он воспитанник ростовского училища олимпийского резерва.

Также армянские паспорта получили вратари Давид Юрченко и Станислав Бучнев, а также полузащитник Аршак Корян. Сейчас они не играют в РПЛ – Юрченко и Бучнев выступают в чемпионате Армении, Корян первую часть сезона заканчивал в ФНЛ.

Формулировки новой заявки не отменяют возможность нового обращения в суд ЕАЭС. Оспаривающая страна может ссылаться на нарушение договора о ЕАЭС и прилагать прошлое консультативное решение суда, в котором говорилось о недопустимости количественных ограничений.

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Лимит «8+17», возможно, худший в истории РПЛ, поэтому практически в любом случае отказ от него – уже позитив.

Но новые формы заявки и выплат пока кажутся довольно сырыми (например до сих пор нет финального понимания по выплатам за минуты иностранцев).

Вера в развитие молодых легионеров для дальнейшей выгодной перепродажи и повышения статуса РПЛ – хорошо, но пока к ней нет реальных предпосылок.

Увеличение игрового времени молодых россиян (хотя оно в этом сезоне и так максимальное за десять лет) на фоне проблем с подготовкой кадров может привести к еще большему упадку уровня команд нижней половины таблицы – значит, и среднего уровня лиги.

Количественные ограничения в заявке, фактически распространяющиеся на граждан ЕАЭС, грозят новым разбирательством и, возможно, пересмотром этого положения.

За помощь при подготовке текста выражаю благодарность Алексею Понтякову, Владиславу Воронину и Павлу Тихонову.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Chernykh/Russian Look; РИА Новости/Евгений Одиноков; Gettyimages.ru/Oleg Nikishin/Epsilon, Dean Mouhtaropoulos; pfc-cska.com/ ; kc-camapa.ru; fcdynamo.ru; fckrasnodar.ru; fcorenburg.ru