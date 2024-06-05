Александр Тарханов: «В РПЛ слишком много иностранных тренеров. Никто из них не добился успеха. Руководители должны принять жесткое решение, чтобы тренировали свои»

Александр Тарханов считает, что в РПЛ должно стать больше российских тренеров.

«Я согласен с тем, что в РПЛ слишком много иностранных тренеров. Тем более сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Смысл приглашать иностранцев? Нужно развивать свой тренерский цех. Я считаю, что все тренеры, которые из-за рубежа, не сильнее наших. У нас достаточно своих тренеров, которые могут работать в командах РПЛ.

Работа тренера зависит не только от результатов, но и от подготовки молодых футболистов. Руководители российского футбола должны принять жесткое решение насчет иностранных специалистов, чтобы тренировали свои. Никто из иностранных тренеров не добился какого-то успеха.

Всегда «Спартак» был чемпионом при , « » при Газзаеве, « » при Семине и сейчас в « » Семак, а в «Ростове» – Карпин. Все наши!

Единственный тренер, который чего-то добивался на клубном уровне, был Спаллетти. Но еще Личка в «Динамо» неплохо себя показывает, но он уже давно работает в России плюс работал в Беларуси», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.