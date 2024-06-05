Александр Тарханов: «В РПЛ слишком много иностранных тренеров. Никто из них не добился успеха. Руководители должны принять жесткое решение, чтобы тренировали свои»
Александр Тарханов считает, что в РПЛ должно стать больше российских тренеров.
«Я согласен с тем, что в РПЛ слишком много иностранных тренеров. Тем более сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Смысл приглашать иностранцев? Нужно развивать свой тренерский цех. Я считаю, что все тренеры, которые из-за рубежа, не сильнее наших. У нас достаточно своих тренеров, которые могут работать в командах РПЛ.
Работа тренера зависит не только от результатов, но и от подготовки молодых футболистов. Руководители российского футбола должны принять жесткое решение насчет иностранных специалистов, чтобы тренировали свои. Никто из иностранных тренеров не добился какого-то успеха.
Всегда «Спартак» был чемпионом при Романцеве, «Спартак» Владикавказ при Газзаеве, «Локомотив» при Семине и сейчас в «Зените» Семак, а в «Ростове» – Карпин. Все наши!
Единственный тренер, который чего-то добивался на клубном уровне, был Спаллетти. Но еще Личка в «Динамо» неплохо себя показывает, но он уже давно работает в России плюс работал в Беларуси», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
1987 СКА (Одесса) тренер
1989 Котайк тр. конс.
1990 СКА (Одесса)
1991 Терек
1991—1992 Пахтакор
1992—1994 Спартак (Москва) тренер
1994—1996 ЦСКА (Москва)
1994—1996 Россия тренер
1997—1998 Торпедо (Москва)
1999—2003 Крылья Советов
2004 Сатурн (Раменское) ст. тр.
2004—2005 Сатурн (Раменское) и. о.
2005 Терек тр. конс.
2005 Терек и. о.
2006 Терек
2006 Ника (Москва)
2006—2007 Ветра
2007 Крылья Советов
2008 Кубань
2008—2009 Ника (Москва) нач. ком.
2009 Ника сп. дир.
2010 Химки
2010—2011 Крылья Советов
2011 Ника-2 тр. конс.
2012 Химки
2013 Химки
2013—2015 Урал
2015 Урал советник
2015—2016 Славия (София)
2016—2018 Урал
2018—2019 Урал советник
2019 Пюник
2019—2020 Пюник вице-пр.
2020 Енисей
2020—2021 Славия (София)
2021 Пюник вице-пр.
Высшие тренерские достижения в чемпионатах России — 5-е места с ЦСКА (1996) и «Крыльями Советов» (2001 и 2002).
Финалист Кубка России 2016/17.
Кхм, кхм, а каких успехов в Ростове добился Карпин?
помимо Спалетти, чемпионат выигрывали Адвокат, Виллаш-Боаш и Карерра. из русских тренеров после 2007-ого: Сёмин, Газзаев, Слуцкий, Бердыев, Семак.
4 против 5. прямо аццкая разница.
помимо Лички, Петржела вывел Зенит на определённый уровень, а Муслин - Краснодар.
шансов местным дают достаточно. если убрать иностранную конкуренцию, то это только дальше понизит уровень.
у советских граждан просто поразительная способность видеть двойные стандарты вокруг, но абсолютно не отдуплять, что они сами ими живут ежедневно.