Александр Тарханов: «В РПЛ слишком много иностранных тренеров. Никто из них не добился успеха. Руководители должны принять жесткое решение, чтобы тренировали свои»

Теги Спартак Локомотив Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Тарханов Олег Романцев Валерий Карпин Чемпионат.com Марцел Личка Спартак Владикавказ Футбол

Александр Тарханов считает, что в РПЛ должно стать больше российских тренеров.

«Я согласен с тем, что в РПЛ слишком много иностранных тренеров. Тем более сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Смысл приглашать иностранцев? Нужно развивать свой тренерский цех. Я считаю, что все тренеры, которые из-за рубежа, не сильнее наших. У нас достаточно своих тренеров, которые могут работать в командах РПЛ.

Работа тренера зависит не только от результатов, но и от подготовки молодых футболистов. Руководители российского футбола должны принять жесткое решение насчет иностранных специалистов, чтобы тренировали свои. Никто из иностранных тренеров не добился какого-то успеха.

Всегда «Спартак» был чемпионом при Романцеве, «Спартак» Владикавказ при Газзаеве, «Локомотив» при Семине и сейчас в «Зените» Семак, а в «Ростове» – Карпин. Все наши!

Единственный тренер, который чего-то добивался на клубном уровне, был Спаллетти. Но еще Личка в «Динамо» неплохо себя показывает, но он уже давно работает в России плюс работал в Беларуси», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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50 комментариев
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Уже хочется от таких "новостей" и высказываний всех этих "ветеранов" об "отечественных тренерах", "отечественных игроках" головой об стену биться. Они так хотят возродить совок, потому что у них там когда то солнце, трава, потенция и прочее было. И это относится не только к футболу, но и понятно, думаю, о чём ещё речь в целом. Беспросветный мрак.
+48
-5
+43
Тренерская карьера
1987 СКА (Одесса) тренер
1989 Котайк тр. конс.
1990 СКА (Одесса)
1991 Терек
1991—1992 Пахтакор
1992—1994 Спартак (Москва) тренер
1994—1996 ЦСКА (Москва)
1994—1996 Россия тренер
1997—1998 Торпедо (Москва)
1999—2003 Крылья Советов
2004 Сатурн (Раменское) ст. тр.
2004—2005 Сатурн (Раменское) и. о.
2005 Терек тр. конс.
2005 Терек и. о.
2006 Терек
2006 Ника (Москва)
2006—2007 Ветра
2007 Крылья Советов
2008 Кубань
2008—2009 Ника (Москва) нач. ком.
2009 Ника сп. дир.
2010 Химки
2010—2011 Крылья Советов
2011 Ника-2 тр. конс.
2012 Химки
2013 Химки
2013—2015 Урал
2015 Урал советник
2015—2016 Славия (София)
2016—2018 Урал
2018—2019 Урал советник
2019 Пюник
2019—2020 Пюник вице-пр.
2020 Енисей
2020—2021 Славия (София)
2021 Пюник вице-пр.

Высшие тренерские достижения в чемпионатах России — 5-е места с ЦСКА (1996) и «Крыльями Советов» (2001 и 2002).

Финалист Кубка России 2016/17.
+28
-1
+27
Удивительный тренер. Менял место работы больше 30 раз.
+17
-2
+15
"«Спартак» был чемпионом при Романцеве, «Спартак» Владикавказ при Газзаеве, «Локомотив» при Семине и сейчас в «Зените» Семак, а в «Ростове» – Карпин"

Кхм, кхм, а каких успехов в Ростове добился Карпин?
+16
-2
+14
Ну а смысл клубам по кругу гонять Шалимовых-Евсеевых?Того же Тарханова и прочих.
+11
0
+11
Ответ catcher69
Тренерская карьера 1987 СКА (Одесса) тренер 1989 Котайк тр. конс. 1990 СКА (Одесса) 1991 Терек 1991—1992 Пахтакор 1992—1994 Спартак (Москва) тренер 1994—1996 ЦСКА (Москва) 1994—1996 Россия тренер 1997—1998 Торпедо (Москва) 1999—2003 Крылья Советов 2004 Сатурн (Раменское) ст. тр. 2004—2005 Сатурн (Раменское) и. о. 2005 Терек тр. конс. 2005 Терек и. о. 2006 Терек 2006 Ника (Москва) 2006—2007 Ветра 2007 Крылья Советов 2008 Кубань 2008—2009 Ника (Москва) нач. ком. 2009 Ника сп. дир. 2010 Химки 2010—2011 Крылья Советов 2011 Ника-2 тр. конс. 2012 Химки 2013 Химки 2013—2015 Урал 2015 Урал советник 2015—2016 Славия (София) 2016—2018 Урал 2018—2019 Урал советник 2019 Пюник 2019—2020 Пюник вице-пр. 2020 Енисей 2020—2021 Славия (София) 2021 Пюник вице-пр. Высшие тренерские достижения в чемпионатах России — 5-е места с ЦСКА (1996) и «Крыльями Советов» (2001 и 2002). Финалист Кубка России 2016/17.
Идеальная!
+6
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+6
Ответ Aleksey Yashin
"«Спартак» был чемпионом при Романцеве, «Спартак» Владикавказ при Газзаеве, «Локомотив» при Семине и сейчас в «Зените» Семак, а в «Ростове» – Карпин" Кхм, кхм, а каких успехов в Ростове добился Карпин?
Ну его не сместил иностранный тренер
+6
0
+6
вот и Тарханова старческое слабоумие накрыло.
помимо Спалетти, чемпионат выигрывали Адвокат, Виллаш-Боаш и Карерра. из русских тренеров после 2007-ого: Сёмин, Газзаев, Слуцкий, Бердыев, Семак.
4 против 5. прямо аццкая разница.
помимо Лички, Петржела вывел Зенит на определённый уровень, а Муслин - Краснодар.
шансов местным дают достаточно. если убрать иностранную конкуренцию, то это только дальше понизит уровень.
+7
-1
+6
Ответ fussballer
Идеальная!
майстер высокой квалификации )))
+5
0
+5
Нужно принять жесткое решение по избавлению от подобного рода демагогов
+5
0
+5
Продолжайте плакать, никчёмные тренеры
+4
0
+4
Ответ Al Al
7 место почти без легионеров и с кучей молодежи в составе. До этого - три серебра в Спартаке с Кариоками м Джанаевыми, когда были на пике Зенит, ЦСКА, Анжи, Локо, Динамо с Кураньи. У Валеры особо провалов не было, работает и работает, причем неплохо.
Ну то есть бестрофейник, так и пишите
+3
0
+3
Просто напомню, что Семак был в штабе Спаллетти, АВБ и Луческу до того, как стать ГТ Уфы, а затем - Зенита и взять 6 чемпионств.
+3
0
+3
Ответ catcher69
Тренерская карьера 1987 СКА (Одесса) тренер 1989 Котайк тр. конс. 1990 СКА (Одесса) 1991 Терек 1991—1992 Пахтакор 1992—1994 Спартак (Москва) тренер 1994—1996 ЦСКА (Москва) 1994—1996 Россия тренер 1997—1998 Торпедо (Москва) 1999—2003 Крылья Советов 2004 Сатурн (Раменское) ст. тр. 2004—2005 Сатурн (Раменское) и. о. 2005 Терек тр. конс. 2005 Терек и. о. 2006 Терек 2006 Ника (Москва) 2006—2007 Ветра 2007 Крылья Советов 2008 Кубань 2008—2009 Ника (Москва) нач. ком. 2009 Ника сп. дир. 2010 Химки 2010—2011 Крылья Советов 2011 Ника-2 тр. конс. 2012 Химки 2013 Химки 2013—2015 Урал 2015 Урал советник 2015—2016 Славия (София) 2016—2018 Урал 2018—2019 Урал советник 2019 Пюник 2019—2020 Пюник вице-пр. 2020 Енисей 2020—2021 Славия (София) 2021 Пюник вице-пр. Высшие тренерские достижения в чемпионатах России — 5-е места с ЦСКА (1996) и «Крыльями Советов» (2001 и 2002). Финалист Кубка России 2016/17.
У Саши Тарханова игроки тренировались подспущенными мячами. Технику развивали.
+3
0
+3
Ответ vulturecrow
вот и Тарханова старческое слабоумие накрыло. помимо Спалетти, чемпионат выигрывали Адвокат, Виллаш-Боаш и Карерра. из русских тренеров после 2007-ого: Сёмин, Газзаев, Слуцкий, Бердыев, Семак. 4 против 5. прямо аццкая разница. помимо Лички, Петржела вывел Зенит на определённый уровень, а Муслин - Краснодар. шансов местным дают достаточно. если убрать иностранную конкуренцию, то это только дальше понизит уровень.
Бердыева можно за 0,5 считать, так что ничья.
+3
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+2
Тарханову-то откуда знать это? Его уровень - первенство водокачки и «экспертная» деятельность на Матч-тв…
+3
-1
+2
Какой же он Гонщик!
+2
0
+2
Ответ catcher69
Тренерская карьера 1987 СКА (Одесса) тренер 1989 Котайк тр. конс. 1990 СКА (Одесса) 1991 Терек 1991—1992 Пахтакор 1992—1994 Спартак (Москва) тренер 1994—1996 ЦСКА (Москва) 1994—1996 Россия тренер 1997—1998 Торпедо (Москва) 1999—2003 Крылья Советов 2004 Сатурн (Раменское) ст. тр. 2004—2005 Сатурн (Раменское) и. о. 2005 Терек тр. конс. 2005 Терек и. о. 2006 Терек 2006 Ника (Москва) 2006—2007 Ветра 2007 Крылья Советов 2008 Кубань 2008—2009 Ника (Москва) нач. ком. 2009 Ника сп. дир. 2010 Химки 2010—2011 Крылья Советов 2011 Ника-2 тр. конс. 2012 Химки 2013 Химки 2013—2015 Урал 2015 Урал советник 2015—2016 Славия (София) 2016—2018 Урал 2018—2019 Урал советник 2019 Пюник 2019—2020 Пюник вице-пр. 2020 Енисей 2020—2021 Славия (София) 2021 Пюник вице-пр. Высшие тренерские достижения в чемпионатах России — 5-е места с ЦСКА (1996) и «Крыльями Советов» (2001 и 2002). Финалист Кубка России 2016/17.
причём его ни разу не смущает, что он сам уехал за бугор в армянский Пюник и отнимает место у местных армянских тренеров.
у советских граждан просто поразительная способность видеть двойные стандарты вокруг, но абсолютно не отдуплять, что они сами ими живут ежедневно.
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Он о "тренеришке" явно забыл, которому Карпин просто не дал время. А тот возьми, и сходу возьми аж три ЛИГИ ЕВРОПЫ кряду. А потом и ещё один. Ну и Тедеску...
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Ответ Aleksey Yashin
"«Спартак» был чемпионом при Романцеве, «Спартак» Владикавказ при Газзаеве, «Локомотив» при Семине и сейчас в «Зените» Семак, а в «Ростове» – Карпин" Кхм, кхм, а каких успехов в Ростове добился Карпин?
Ростов со своими составами каждый год выше головы прыгает. И у Карпина очень много пацанов всегда играет и растут в мастерстве.
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Ответ goleodor
Таких в Советском союзе летунами называли. И выходит Тарханов - летун
А летун он по одной простой причине, на вопрос "какой тренер у нас главный спец по договорным матчам?" - все знают ответ, просто не говорят прямо
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Ответ catcher69
майстер высокой квалификации )))
Это показывает, каким спросом он пользовался.
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Сане Мостовому - елей в уши
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"Свои" это типа Евсеева, Титова и Игнашевича? Руководители должны принять жесткое решение, чтобы тренировали специалисты с высшим профильным образованием, имеющие опыт работы с детьми и юношами не менее 5 лет и прошедшие тест на интеллект.
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Ответ Overkiller
Уже хочется от таких "новостей" и высказываний всех этих "ветеранов" об "отечественных тренерах", "отечественных игроках" головой об стену биться. Они так хотят возродить совок, потому что у них там когда то солнце, трава, потенция и прочее было. И это относится не только к футболу, но и понятно, думаю, о чём ещё речь в целом. Беспросветный мрак.
Флюгеры они. Им же надо как-то поддерживать общую истерию "нам не надо это ваше все - у нас есть все свое". Ну вот они в своей области деятельности и поддерживают как могут и умеют. Думаю, у большой их части и мнения-то своего нет.
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Болтунов
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Второе и третье место заняли иностранцы, ну Мусаев по сути получил команду которую вел иностранец. Морено пришел в Сочи и команда стала одной из лучших по весне. Не так уж и плохи эти иностранцы.
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Ответ fussballer
Это показывает, каким спросом он пользовался.
бггг)))
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Ответ olander
У Саши Тарханова игроки тренировались подспущенными мячами. Технику развивали.
хорошо хоть форма была...))))
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Ответ vulturecrow
причём его ни разу не смущает, что он сам уехал за бугор в армянский Пюник и отнимает место у местных армянских тренеров. у советских граждан просто поразительная способность видеть двойные стандарты вокруг, но абсолютно не отдуплять, что они сами ими живут ежедневно.
они считают что им можно...ведь они самые лучшие ))))
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