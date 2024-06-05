Товарищеские матчи. Дания против Швеции, Франция сыграет с Люксембургом, Испания – с Андоррой

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Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024.

В среду Дания сыграет со Швецией, Франция – с Люксембургом, Испания – с Андоррой.

Товарищеские матчи

Словакия – Сан-Марино
Дата проведения
5 июня, 19.00, «Wiener Neustadt Arena»
Онлайн матча

 

Норвегия – Косово
Дата проведения
5 июня, 20.00, «Уллеволл»
Онлайн матча

 

Дания – Швеция
Дата проведения
5 июня, 20.00, «Паркен»
Онлайн матча

 

Бельгия – Черногория
Дата проведения
5 июня, 21.30, «Король Бодуэн»
Онлайн матча

 

Франция – Люксембург
Дата проведения
5 июня, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
Онлайн матча

 

Испания – Андорра
Дата проведения
5 июня, 22.30, «Estadio Municipal Nuevo Vivero»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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