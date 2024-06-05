Товарищеские матчи. Дания против Швеции, Франция сыграет с Люксембургом, Испания – с Андоррой
Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024.
В среду Дания сыграет со Швецией, Франция – с Люксембургом, Испания – с Андоррой.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 5 июня, 19.00, «Wiener Neustadt Arena»
- Дата проведения
- 5 июня, 20.00, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 5 июня, 20.00, «Паркен»
- Дата проведения
- 5 июня, 21.30, «Король Бодуэн»
- Дата проведения
- 5 июня, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 5 июня, 22.30, «Estadio Municipal Nuevo Vivero»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.