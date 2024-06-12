Кто выйдет из группы F в плей-офф Евро 2024

В группе F все внимание будет приковано к сборной Португалии, как к самой сильной в этом квартете. Будет играть здесь и один из основных аутсайдеров — команда Грузии. За выход в плей-офф кроме португальцев будут бороться сборные Чехии и Турции.

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Группа F – начало матчей

Команды квартета F стартуют на Евро 2024 позже остальных 18 июня и последние матчи группового этапа проведут 26 июня. Группа единственная, в которой команды проведут встречи компактно в четырех городах. Время начала матчей указано московское.

18 июня. 19:00. Турция — Грузия, BVB-Штадион, Дортмунд

18 июня. 22:00. Португалия — Чехия, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

22 июня. 16:00. Грузия — Чехия, Фолькспаркштадион, Гамбург

22 июня. 19:00. Турция — Португалия, BVB-Штадион, Дортмунд

26 июня. 22:00. Грузия — Португалия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

26 июня. 22:00. Чехия — Турция, Фолькспаркштадион, Гамбург

Статистика и рейтинг команд

Сборную Португалии после чемпионата мира в Катаре возглавил экс-наставник бельгийцев Роберто Мартинес, и в отборочном турнире команда оказалась единственной, которая не потеряла ни одного очка — 10 побед в 10 матчах. Скептики скажут, что состав группы был очень слабым. Им на это возразят, что команды, занявшие места со второго по пятое играли в стыковых матчах. Благодаря наличию в составе Пепе и Криштиану Роналду сборная будет одной из самых возрастных, но тут впору вспомнить поговорку про коня и борозду. В целом состав у португальцев очень сильный, и команда захочет повторить успех восьмилетней давности, когда она выиграла Евро 2016. Рейтинг ФИФА — 6 место.

Второй в котировках букмекеров идет сборная Турции под руководством итальянского специалиста Винченцо Монтеллы. Исторически команде есть чем гордиться. Она была бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, занимала третье место в Кубке конфедераций, но все эти успехи относятся к нулевым годам. С тех пор турки надолго ушли в тень. Несмотря на то, что сборная участвовала и в Евро 2016, и в Евро 2020, но в обоих случаях не смогла выйти из группы. На этот раз в отборочном турнире команда обошла хорватов и заняла первое место в группе. Болельщики надеются, что полоса неудач прервется. Рейтинг ФИФА — 40 место.

Если с чемпионатами мира сборной Чехии не везет, всего одно участие со времени расставания со Словакией, то на чемпионатах Европы есть значительные успехи. В 1996 году чехи играли в финале, где уступили сборной Германии, а в 2004 году добрались до полуфинала. В ту пору было сильное поколение футболистов, чьи имена гремели в Европе. Сейчас громкость несколько убавлена, в отборочной группе чехи опередили поляков, но при этом уступили первое место команде Албании. Поэтому и веры в сборную меньше, хотя в рейтинге ФИФА она опережает турецкую команду — 36 место.

Для сборной Грузии участие в Евро 2024 уже большой праздник. Независимо от места, которое займет команда, она уже доставила радость болельщикам. Если же еще получится выйти в плей-офф, то это будет сродни чуду. В стыковых поединках повезло со жребием, соперников команда принимала на своем поле. Удача сопутствовала и в серии пенальти в поединке со сборной Греции. Но в таких случаях принято говорить, — заслужили. Главный тренер Вилли Саньоль собирает футболистов по всей Европе и миру. Грузины точно не захотят быть статистами. Рейтинг ФИФА — 75 место.

Прогноз

С первого места в плей-офф должны выходить португальцы, а вот за второе пойдет борьба между сборными Чехии и Турции. Им играть между собой в третьем туре. Коэффициенты на выход из группы следующие:

Португалия — 1,03

Турция — 1,32

Чехия — 1,80

Грузия — 2,75

Сборная Грузии попытается спутать карты всем, но велика вероятность трех ее поражений, и тогда чехи с турками могут сыграть вничью в заключительном матче и вместе с португальцами выйдут в 1/8 финала.

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