Футболистка сборной Конго кулаком ударила соперницу из Марокко в челюсть после удаления
Футболистка сборной Конго ударила соперницу из Марокко кулаком в челюсть.
Инцидент произошел в товарищеском матче женских сборных Марокко и ДР Конго (3:2). Конголезка Рут Кипойи агрессивно сфолила на сопернице, жестко ударив ее по ноге. Это вызвало протест футболисток сборной Марокко.
В момент, когда судья продемонстрировала Кипойи красную карточку, началась стычка. Одна из марокканок попыталась оттолкнуть противницу, в ответ та ударила ее по лицу. Удар кулаком пришелся в район челюсти. Девушка из Марокко упала на газон, ей потребовалась медицинская помощь.
Происшествие побудило болельщиков в соцсетях потребовать бана Кипойи. Некоторые фанаты считают, что к инциденту стоит привлечь полицию, а девушку пожизненно отстранить от футбола.
Мощная, удар резкий и сильный. Страшно с такой просто рядом находиться.
Надо вот так,так,так....