Футболистка сборной Конго кулаком ударила соперницу из Марокко в челюсть после удаления

Футболистка сборной Конго ударила соперницу из Марокко кулаком в челюсть.

Инцидент произошел в товарищеском матче женских сборных Марокко и ДР Конго (3:2). Конголезка Рут Кипойи агрессивно сфолила на сопернице, жестко ударив ее по ноге. Это вызвало протест футболисток сборной Марокко.

В момент, когда судья продемонстрировала Кипойи красную карточку, началась стычка. Одна из марокканок попыталась оттолкнуть противницу, в ответ та ударила ее по лицу. Удар кулаком пришелся в район челюсти. Девушка из Марокко упала на газон, ей потребовалась медицинская помощь.

Происшествие побудило болельщиков в соцсетях потребовать бана Кипойи. Некоторые фанаты считают, что к инциденту стоит привлечь полицию, а девушку пожизненно отстранить от футбола.