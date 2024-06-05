Футболистка сборной Конго кулаком ударила соперницу из Марокко в челюсть после удаления

Теги женский футбол происшествия Сборная Марокко по футболу Сборная ДР Конго по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Футболистка сборной Конго ударила соперницу из Марокко кулаком в челюсть.

Инцидент произошел в товарищеском матче женских сборных Марокко и ДР Конго (3:2). Конголезка Рут Кипойи агрессивно сфолила на сопернице, жестко ударив ее по ноге. Это вызвало протест футболисток сборной Марокко.

В момент, когда судья продемонстрировала Кипойи красную карточку, началась стычка. Одна из марокканок попыталась оттолкнуть противницу, в ответ та ударила ее по лицу. Удар кулаком пришелся в район челюсти. Девушка из Марокко упала на газон, ей потребовалась медицинская помощь.

Происшествие побудило болельщиков в соцсетях потребовать бана Кипойи. Некоторые фанаты считают, что к инциденту стоит привлечь полицию, а девушку пожизненно отстранить от футбола.

25 комментариев
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Удар смачный от Лукаку
+30
-4
+26
Она точно женщина?
Мощная, удар резкий и сильный. Страшно с такой просто рядом находиться.
+16
-1
+15
Ответ Дядя ТУРА
Удар смачный от Лукаку
Судя по причёске, это скорее Батшуайи
+13
0
+13
Домовенок Кузя разбушевался!
+11
0
+11
Ответ Olga.t
Она точно женщина? Мощная, удар резкий и сильный. Страшно с такой просто рядом находиться.
Она провожает парней после свидания)
+9
0
+9
да это не женщина, ей надо играть в сборной Бразилии и там она будет прививать мужской характер этим плаксам.
+8
0
+8
Ответ AurelioDeLaurentis
да это не женщина, ей надо играть в сборной Бразилии и там она будет прививать мужской характер этим плаксам.
Идеальная жена для Винни
+5
0
+5
Это точно баба?😳
+5
0
+5
Фига себе девушка ;)
+4
0
+4
Может все-таки футболист?
+4
-1
+3
Ответ Fintt
Домовенок Кузя разбушевался!
Неплохой хук!
+3
0
+3
В мире животных
+4
-2
+2
Удар поставлен. Видать, не только футболом занимается
+2
0
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Вот так выглядит женщина трансгендер. Даже противно смотреть.
+9
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Удар как у молодого Майка Тайсона. Ей ( или ему) бы в ММА.
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Мощная женщина, что-то вроде Кастер Семени.
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Нормальный такой кейс для полиции с пожизненным баном...
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Вот вот не надо.
Надо вот так,так,так....
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Это же мужик
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Такую бы жену Широкову
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Пепе отдыхает
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это же мужик!
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Хэдшот.
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Бан пожизненно!
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Фу, грязь
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