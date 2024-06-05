Буффон об Италии на Евро: «Нас недооценивают. Мы можем стать сборной, которую будут бояться»

Теги Лучано Спаллетти Джанлуиджи Буффон Сборная Италии по футболу Евро-2024 Футбол

Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от сборной Италии на Евро-2024.

«Во время таких турниров мы объединяемся. Это настоящая магия сборной. Мы все помним 1982-й, 2006-й, это было нечто грандиозное.

На мой взгляд, у нас очень хорошая команда, нас недооценивают. Я убежден, что у нас есть игроки высочайшего уровня. И еще один дополнительный фактор: наш главный тренер. Ему удалось привить [команде] поистине высокое чувство ответственности. Я не говорю, что мы победим, но определенно не потерпим неудачу.

Если начинать [Евро] с неправильным настроем, то лучше вообще не начинать. Настрой очень позитивный и оптимистичный. При этом нужно смотреть за тем, что идет не так: если мы сможем улучшить и эти детали, мы станем сборной, которую будут бояться», – заявил экс-вратарь и глава делегации сборной Италии.

Италия сыграет в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией.

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4 комментария
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Недооценивают, потому что сборная нестабильная, не попадала 2 раза подряд на Чм, проигрывал слабым соперникам. Но Че 2020 было шикарным в исполнение итальянцев. К тому же, у итальянцев нет нормального форварда, кроме, прости господи, Иммобиле
+1
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Ответ Vertex Fanky
Недооценивают, потому что сборная нестабильная, не попадала 2 раза подряд на Чм, проигрывал слабым соперникам. Но Че 2020 было шикарным в исполнение итальянцев. К тому же, у итальянцев нет нормального форварда, кроме, прости господи, Иммобиле
Скамакка сейчас не плох.
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Ответ Kapuletti
Скамакка сейчас не плох.
Ну да, но он нестабилен
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