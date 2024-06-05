Михаил Гершкович: «Пора ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы немножко одумались. Нашим специалистам не дают работать и терпеть локальные неудачи»
Михаил Гершкович выступил за введение налога на иностранных тренеров в Мир РПЛ.
«Большое количество иностранных тренеров в РПЛ – последняя мода. Происходит какой-то наплыв сербских специалистов, где некоторые из них не имеют опыта работы в командах, в которых требуются достигать хороших результатов и чемпионства. Получается, флаг тренерской работы передан в руки иностранцев.
Я поддерживаю Юрана за слова об иностранных специалистах. Это идет от Объединения российских тренеров, которое я возглавляю. Моя позиция всегда была за то, чтобы отдавать приоритет российским тренерам. В 2013 году по нашей инициативе был налог на иностранных специалистов. Мы не против хороших тренеров, которые в то время тоже были: это Капелло, Спаллетти, Хиддинк и еще ряд специалистов, у которых можно было чему-то научиться и они достигали успехов.
Из-за налога с российского рынка ушло очень много непонятных людей. Поэтому я думаю, что настало время ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы, которые хватаются за все тяжкие и не видят наших специалистов, немножко одумались. Нашим тренерам не дают возможности работать и терпеть какие-то локальные неудачи. Нужно время, чтобы добиться результата.
Мне трудно сказать, что нужно делать российским специалистам в такой ситуации. Нужно терпеть, а также им нужно оказывать помощь. Если исполком РФС будет рассматривать налог на иностранных тренеров и примет его, то это будет защитная ситуация, которая поможет избавиться от иностранцев не самого высокого уровня», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.
Налог на иностранных тренеров действовал с 2013 по 2015 год. Клубы РПЛ платили 5 млн рублей, клубы ФНЛ (нынешняя Первая лига) – 2,5 млн рублей.
это просто побор в пользу Гершковичей
Слуцкого выдавили из России в Китай, а Семаки- типа великий тренер, хотя он может научить, что надо жрать траву и только и пить вино вместо водки и все.
Юран ставит автобусы одни, Карпин- это эстонец, Федотов сливает кубки за спасибо и кого тогда?
- запрет иностранных футболистов;
- запрет иностранных главных тренеров;
- запрет иностранных специалистов на любых должностях в футбольных клубах;
- запрет иностранных футбольных функционеров в любых футбольных структурах.
После, когда уровень футбола никак не улучшится (вероятно даже значительно ухудшится), надо будет ввести обязательную генетическую экспертизу любых людей, связанных с футболом. И потом ввести запрет на людей, у которых в генах менее 85-90% генов присущих русским людям (ведь всё зло от иностранных специалистов, мешающих развитию отечественных).
После этого можно ввести запрет на плохую игру в футбол.
Далее можно ввести запрет на критику отечественного футбола.
В целом фантазия тут может быть безграничной.
Все эти меры можно распространить и на детский футбол.
Вот это будет потеха
Положительного эффекта от этого всего никакого не будет, но можно будет активно предлагать все эти шизо идеи под соусом заботы о футболе, футболистах, тренерах, детях и Родине и зарабатывать себе политические(?!) баллы и тп.
Когда до них дойдёт что иностранные тренеры в разы эффективнее физруков
Ненавистники иностранцев. Мерзость просто
Морено бездарь, ему топовый состав зимой дали, он за 13 игр только 2 матча выиграл (у Абаскаля и Илича) и с отрывом вылетел.
А осенью у Точилина в Сочи в составе всякие Мелкадзе бегали.
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достали
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