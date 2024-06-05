Михаил Гершкович: «Пора ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы немножко одумались. Нашим специалистам не дают работать и терпеть локальные неудачи»

Теги Гус Хиддинк Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Фабио Капелло Сергей Юран Михаил Гершкович лимит на легионеров Чемпионат.com деньги Футбол

Михаил Гершкович выступил за введение налога на иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Большое количество иностранных тренеров в РПЛ – последняя мода. Происходит какой-то наплыв сербских специалистов, где некоторые из них не имеют опыта работы в командах, в которых требуются достигать хороших результатов и чемпионства. Получается, флаг тренерской работы передан в руки иностранцев.

Я поддерживаю Юрана за слова об иностранных специалистах. Это идет от Объединения российских тренеров, которое я возглавляю. Моя позиция всегда была за то, чтобы отдавать приоритет российским тренерам. В 2013 году по нашей инициативе был налог на иностранных специалистов. Мы не против хороших тренеров, которые в то время тоже были: это Капелло, Спаллетти, Хиддинк и еще ряд специалистов, у которых можно было чему-то научиться и они достигали успехов.

Из-за налога с российского рынка ушло очень много непонятных людей. Поэтому я думаю, что настало время ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы, которые хватаются за все тяжкие и не видят наших специалистов, немножко одумались. Нашим тренерам не дают возможности работать и терпеть какие-то локальные неудачи. Нужно время, чтобы добиться результата.

Мне трудно сказать, что нужно делать российским специалистам в такой ситуации. Нужно терпеть, а также им нужно оказывать помощь. Если исполком РФС будет рассматривать налог на иностранных тренеров и примет его, то это будет защитная ситуация, которая поможет избавиться от иностранцев не самого высокого уровня», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.

Налог на иностранных тренеров действовал с 2013 по 2015 год. Клубы РПЛ платили 5 млн рублей, клубы ФНЛ (нынешняя Первая лига) – 2,5 млн рублей.

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25 комментариев
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И такая дребедень каждый день, то олень.......
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+16
Может быть председателю Объединения отечественных тренеров по футболу Гершковичу стоит задуматься о том, как лучше тренеров обучать и подготавливать? Да не, бред какой-то, лучше введем налог!
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Пора ввести налог на идиотов России во всех сферах.
+10
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+9
Ответ Aleksey Yashin
Может быть председателю Объединения отечественных тренеров по футболу Гершковичу стоит задуматься о том, как лучше тренеров обучать и подготавливать? Да не, бред какой-то, лучше введем налог!
Так таким образом вся правительственная система работает. Отечественный "автопром" - самый яркий пример.
+9
-1
+8
Шо??? Опять???
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0
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А почему клубы и их болельщики должны терпеть?
+3
-1
+2
Ответ Al Al
Чем Илич и Морено лучше Юрана и Ташуева? По результату даже хуже, хотя состав сильнее. Только первые два работают, а вторые два уволены за 10 и 11 место соответственно. Или чем Абаскаль лучше Черчесова? Если и учиться - то у Гасперини, Клоппа, только в РПЛ они не поедут, а поедет неликвид типа Николича.
Морено буквально всем, набрал очков больше чем отечественные физруки до него
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Болтовня.
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Ну что, ждем налог на бороды, уже проходили когда-то)
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Да, при зарплате в миллион евро приглашая иностранцев клубы думали о сборе в 50 тыс евро и поэтому выбирали в итоге русского)
это просто побор в пользу Гершковичей
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О! Мишаня снова из запоя вылез со своими налогами?
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Опять вылезла подобия тренера и платите налоги типа, а вот из таких Гершковичей и берут иностранных тренеров, что наша ВШТ готовит непонятно кого и там голкипер Овчинников руководит процессом, бестолочь еще та, не разу главным тренером не работал, а учит других и чему он научит?
Слуцкого выдавили из России в Китай, а Семаки- типа великий тренер, хотя он может научить, что надо жрать траву и только и пить вино вместо водки и все.
Юран ставит автобусы одни, Карпин- это эстонец, Федотов сливает кубки за спасибо и кого тогда?
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Езжайте в Европу развиваться в низшие лиги и тогда на вас будет спрос. Уступите в зарплате, а выиграете с этого больше ;)
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Хотят из тренеров паспортистов сделать…
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Предлагаю план по спасению отечественного футбола:
- запрет иностранных футболистов;
- запрет иностранных главных тренеров;
- запрет иностранных специалистов на любых должностях в футбольных клубах;
- запрет иностранных футбольных функционеров в любых футбольных структурах.
После, когда уровень футбола никак не улучшится (вероятно даже значительно ухудшится), надо будет ввести обязательную генетическую экспертизу любых людей, связанных с футболом. И потом ввести запрет на людей, у которых в генах менее 85-90% генов присущих русским людям (ведь всё зло от иностранных специалистов, мешающих развитию отечественных).
После этого можно ввести запрет на плохую игру в футбол.
Далее можно ввести запрет на критику отечественного футбола.
В целом фантазия тут может быть безграничной.
Все эти меры можно распространить и на детский футбол.
Вот это будет потеха

Положительного эффекта от этого всего никакого не будет, но можно будет активно предлагать все эти шизо идеи под соусом заботы о футболе, футболистах, тренерах, детях и Родине и зарабатывать себе политические(?!) баллы и тп.
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Как же задолбали они со своими «НАШИ» «ПАТРИОТЫ»
Когда до них дойдёт что иностранные тренеры в разы эффективнее физруков
Ненавистники иностранцев. Мерзость просто
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Проснулся, мать честная.
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В АПЛ из 20 команд только 3 тренирует англичанин , в РПЛ 8 отечественных специалистов . Выводы делайте сами
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Компашке Гершковича хочется зарабатывать - вот и стоны про налог на иностранных тренеров.
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Опять!? Налог 2.0
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Этот всё туда же🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Ответ евГений
Морено буквально всем, набрал очков больше чем отечественные физруки до него
Где Илич шел на первом месте? Может Ивич?
Морено бездарь, ему топовый состав зимой дали, он за 13 игр только 2 матча выиграл (у Абаскаля и Илича) и с отрывом вылетел.
А осенью у Точилина в Сочи в составе всякие Мелкадзе бегали.
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Да как же вы уже...
...
достали
...
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