Михаил Гершкович: «Пора ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы немножко одумались. Нашим специалистам не дают работать и терпеть локальные неудачи»

Михаил Гершкович выступил за введение налога на иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Большое количество иностранных тренеров в РПЛ – последняя мода. Происходит какой-то наплыв сербских специалистов, где некоторые из них не имеют опыта работы в командах, в которых требуются достигать хороших результатов и чемпионства. Получается, флаг тренерской работы передан в руки иностранцев.

Я поддерживаю Юрана за слова об иностранных специалистах. Это идет от Объединения российских тренеров, которое я возглавляю. Моя позиция всегда была за то, чтобы отдавать приоритет российским тренерам. В 2013 году по нашей инициативе был налог на иностранных специалистов. Мы не против хороших тренеров, которые в то время тоже были: это Капелло, Спаллетти, Хиддинк и еще ряд специалистов, у которых можно было чему-то научиться и они достигали успехов.

Из-за налога с российского рынка ушло очень много непонятных людей. Поэтому я думаю, что настало время ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы, которые хватаются за все тяжкие и не видят наших специалистов, немножко одумались. Нашим тренерам не дают возможности работать и терпеть какие-то локальные неудачи. Нужно время, чтобы добиться результата.

Мне трудно сказать, что нужно делать российским специалистам в такой ситуации. Нужно терпеть, а также им нужно оказывать помощь. Если исполком РФС будет рассматривать налог на иностранных тренеров и примет его, то это будет защитная ситуация, которая поможет избавиться от иностранцев не самого высокого уровня», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.

Налог на иностранных тренеров действовал с 2013 по 2015 год. Клубы РПЛ платили 5 млн рублей, клубы ФНЛ (нынешняя Первая лига) – 2,5 млн рублей.