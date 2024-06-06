Мостовой о Карпине: «Совмещение – это неправильно, нигде в Европе нет такого. У нас это понятно – мы нигде не играем»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Ахмат Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой высказался о совмещении Валерия Карпина в «Ростове» и сборной.

– Будете смотреть матч сборной?

– Смотреть по-любому будем. Что касается интереса, хотим мы этого или нет, сборная в любом случае существует, и игры нужно проводить. Тем более Беларусь – достаточно средняя команда по сегодняшним стандартам. Так что не стоит раздувать и говорить, что все здорово или, наоборот, плохо. По-профессиональному: отыграли и ушли в отпуск.

– Много обсуждается возможное продление контракта Карпина. На ваш взгляд, есть разница, кто сейчас тренирует сборную?

– На мой взгляд, нет. Вообще я остаюсь при своем мнении: совмещение постов – это неправильно. Был же недавно момент в Казахстане: «Ахмат» правильно сделал, что настоял на выборе. А-то ты работаешь здесь, потом там и там. Что это такое?

– В случае с Карпиным «Ростов» должен настоять?

– Конечно, «Ростов» или сборная. В принципе – зачем это совмещение? Потом говорят: «Ну, не получилось»… Конечно! Как получится, если ты разрываешься на 10 сторон?

Я Валеру очень хорошо знаю, мы много лет играли вместе, поэтому многие детали я понимаю. Просто ни в одной европейской стране нет такого, чтобы совмещали посты. У нас это понятно: мы нигде не играем.

– Не считаете, что Карпин засиделся в «Ростове», и ему пора на повышение – например, в «Спартак»?

– Не считаю. Есть много тренеров, которые бегают из команды в команду и нигде ничего не добиваются. Но зачем менять, если тебя все устраивает в «Ростове»? Тем более в «Спартак»! Он там был уже много раз – ничего хорошего не было, – сказал Мостовой.

7 комментариев
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Вообще, помимо Ростова и сборной Валера может одновременно и Спартак тренировать - хуже не будет
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Ну как нигде нет совмещения - тренер сборной Боснии и Герцеговины одновременно тренирует и Боснию, и Герцеговину. Та же история с тренером Тринидада и Тобаго
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Когда же, наконец, Мост получит лицензию и выйдет на тренерский мост и станет тренером Неман Мосты?
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Точно! Можно же царя в сборную поставить, все равно ни за что не боремся в нынешних реалиях
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Ответ Глебов Илья
не надо нам "сбитого летчика"
Не надо? Не бери...
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