Мэддисон не поедет на Евро-2024. Саутгейт не включит хавбека «Тоттенхэма» в заявку (The Athletic)

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Евро-2024 Джеймс Мэддисон Футбол

Джеймс Мэддисон не будет включен в заявку Англии на Евро-2024.

27-летний полузащитник «Тоттенхэм» попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.

Однако, по данным The Athletic, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать Джеймса в итоговую заявку.

Состав из 33 футболистов англичанам нужно сократить до 26 фамилий. Срок подачи заявки – не позднее 7 июня.

В завершившемся сезоне Мэддисон, пропустив 3 месяца из-за травмы, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 27 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Конечно не поедет. Столько месяцев не стримит, пора уже за дисциплину ответить.
+29
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Видимо Саутгейт не выкупил трехслойную
+20
0
+20
Штаны не подтянул
+16
0
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Жаль, конечно, Илью, но он похоже только четвертый выбор.
+7
-1
+6
Забухал после слива Динамо что-ли?(
+7
-1
+6
Ответ sergiovel
Конечно не поедет. Столько месяцев не стримит, пора уже за дисциплину ответить.
Реально, а куда пропал? Опять запой?
+3
0
+3
Опять заскуфидонился
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