Мэддисон не поедет на Евро-2024. Саутгейт не включит хавбека «Тоттенхэма» в заявку (The Athletic)

Джеймс Мэддисон не будет включен в заявку Англии на Евро-2024.

27-летний полузащитник « » попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.

Однако, по данным The Athletic, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать в итоговую заявку.

Состав из 33 футболистов англичанам нужно сократить до 26 фамилий. Срок подачи заявки – не позднее 7 июня.

В завершившемся сезоне Мэддисон, пропустив 3 месяца из-за травмы, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 27 матчах . Его статистика – здесь.