Мэддисон не поедет на Евро-2024. Саутгейт не включит хавбека «Тоттенхэма» в заявку (The Athletic)
Джеймс Мэддисон не будет включен в заявку Англии на Евро-2024.
27-летний полузащитник «Тоттенхэм» попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.
Однако, по данным The Athletic, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил не включать Джеймса в итоговую заявку.
Состав из 33 футболистов англичанам нужно сократить до 26 фамилий. Срок подачи заявки – не позднее 7 июня.
В завершившемся сезоне Мэддисон, пропустив 3 месяца из-за травмы, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 27 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.