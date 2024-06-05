Алаев о подкупе судей «Чайкой»: «То, что они работают в том числе в РПЛ, вызывает недоумение и много вопросов. Не знаю деталей – были договоренности, может»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Роман Сафьян Милорад Мажич Александр Алаев договорные матчи Чайка Песчанокопское Ашот Хачатурянц Антон Фролов судья Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Это футбол, брат! Олег Баян Футбол

Валерий Карпин прокомментировал слова экс-директора «Чайки» о подкупе судей.

Ранее бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, признанный виновным в подкупе судей перед десятью матчами LEON Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года, заявил, что давал взятки действующим арбитрам Мир РПЛ – Роману Сафьяну, Антону Фролову и Рафаэлю Шафееву.

– Человек из «Чайки» сказал, что давал деньги судьям. Эти судьи работают в РПЛ. Это как?

– Когда вы видите, что эти судьи работают на ваших матчах, какие у вас возникают эмоции?

– Естественно, негативные.

– У вас есть уверенность, что в России есть судьи, которые ни в чем не замешаны?

– Знания нет, уверенности – тоже, – сказал главный тренер «Ростова» в шоу «Это футбол, брат!»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев также прокомментировал ситуацию.

– Когда начиналась история с матчем «Чайка» – «Черноморец», я работал генеральным секретарем РФС. Затем я перешел в ФНЛ и не имел доступа к документам и договоренностям. Собирал информацию так же, как и вы, в том числе финальный вердикт суда.

То, что эти судьи работают в том числе РПЛ, вызывает у меня недоумение и много вопросов.

– Вы задавали их Каманцеву и Мажичу?

– Нет, потому что у коллег, наверное, есть основания включать или не включать этих судей в списки.

– Правда ли, что после прихода Ашота Хачатурянца судьи получили амнистию, все начали с белого листа? А история с «Чайкой» произошла до.

– Мне кажется, тогда были несколько иные договоренности. Я не хочу сейчас трансформировать слова Хачатурянца, я не уверен, что белый лист относился к этой истории. Я не знаю деталей, может быть, там были какие-то дополнительные договоренности, – сказал Алаев.

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5 комментариев
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Никто за взятки не наказан. Нормально для России.
За слова про дегежки Безрукова на 100 тысяс наказали. Нлрмально для России
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Позвольте, а разве это не уголовка?? Какие могут быть "договоренности" и "чистые листы" в данном случае для футбольных арбитров, получавших взятки?
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Это маркетинговый провал. В Испании «дело Негрейры», а у нас «дело Чайки», как то не солидно товарищи, над неймингом надо поработать
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Ответ Бонд0077
Никто за взятки не наказан. Нормально для России. За слова про дегежки Безрукова на 100 тысяс наказали. Нлрмально для России
Какой-то наркоманский текст. Ты хоть проверяй этот набор букв.
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Ответ Бонд0077
Никто за взятки не наказан. Нормально для России. За слова про дегежки Безрукова на 100 тысяс наказали. Нлрмально для России
Таковы правила правления по понятиям.
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