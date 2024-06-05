Алаев о подкупе судей «Чайкой»: «То, что они работают в том числе в РПЛ, вызывает недоумение и много вопросов. Не знаю деталей – были договоренности, может»

Валерий Карпин прокомментировал слова экс-директора «Чайки» о подкупе судей.

Ранее бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, признанный виновным в подкупе судей перед десятью матчами LEON Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года, заявил, что давал взятки действующим арбитрам Мир РПЛ – Роману Сафьяну, Антону Фролову и Рафаэлю Шафееву.

– Человек из « » сказал, что давал деньги судьям. Эти судьи работают в РПЛ. Это как?

– Когда вы видите, что эти судьи работают на ваших матчах, какие у вас возникают эмоции?

– Естественно, негативные.

– У вас есть уверенность, что в России есть судьи, которые ни в чем не замешаны?

– Знания нет, уверенности – тоже, – сказал главный тренер « » в шоу «Это футбол, брат!»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев также прокомментировал ситуацию.

– Когда начиналась история с матчем «Чайка» – «Черноморец», я работал генеральным секретарем РФС. Затем я перешел в ФНЛ и не имел доступа к документам и договоренностям. Собирал информацию так же, как и вы, в том числе финальный вердикт суда.

То, что эти судьи работают в том числе РПЛ, вызывает у меня недоумение и много вопросов.

– Вы задавали их Каманцеву и Мажичу?

– Нет, потому что у коллег, наверное, есть основания включать или не включать этих судей в списки.

– Правда ли, что после прихода Ашота Хачатурянца судьи получили амнистию, все начали с белого листа? А история с «Чайкой» произошла до.

– Мне кажется, тогда были несколько иные договоренности. Я не хочу сейчас трансформировать слова Хачатурянца, я не уверен, что белый лист относился к этой истории. Я не знаю деталей, может быть, там были какие-то дополнительные договоренности, – сказал Алаев.