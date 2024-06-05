Тудор уволен из «Лацио» через 2,5 месяца после назначения. Клуб связывался с Аллегри

Игор Тудор ушел из «Лацио».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время клуб договорится о расторжение контракта с хорватским специалистом, сменившим Маурицио Сарри на посту главного тренера 18 марта. Сообщается, что причиной отставки Тудора стали разногласия с руководством «Лацио» в отношении будущего проекта.

Вскоре римляне официально объявили об увольнении тренера.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, представители «Лацио» связывались с Массимилиано Аллегри. Отмечается, что после увольнения из «Ювентуса» итальянец отклонил несколько предложений из-за рубежа.

В сезоне-2023/24 «Лацио» занял итоговое 7-е место в Серии А, набрав 61 очко.