Тудор уволен из «Лацио» через 2,5 месяца после назначения. Клуб связывался с Аллегри

Теги Лацио Ювентус Игор Тудор серия А Италия Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри Футбол

Игор Тудор ушел из «Лацио».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, в ближайшее время клуб договорится о расторжение контракта с хорватским специалистом, сменившим Маурицио Сарри на посту главного тренера 18 марта. Сообщается, что причиной отставки Тудора стали разногласия с руководством «Лацио» в отношении будущего проекта.

Вскоре римляне официально объявили об увольнении тренера.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, представители «Лацио» связывались с Массимилиано Аллегри. Отмечается, что после увольнения из «Ювентуса» итальянец отклонил несколько предложений из-за рубежа.

В сезоне-2023/24 «Лацио» занял итоговое 7-е место в Серии А, набрав 61 очко.

15 комментариев
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Боже мой, соболезную болельщикам Лацио...
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Наверное не передать мне слов, как мне жалко щас болельщиков Лацио. С Саррибола и атакующего футбола в Аллегриболл. И с Аллегри они увидят, то чего никогда не видели, тотальный автобус, полную защиту и страшные пасы ближнему всю игру.
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Великое переселение тренеров Серии А началось. Уже известно о новых клубах Палладино, Конте, Итальяно. На очереди Мотта в Ювентус и Фонсека в Милан. Также Лацио, Монца, Кальяри, Торино ищут тренеров, возможно кто-то ещё.
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Ответ Direct free kick
Аллегри слишком хороший тренер для ляцио
Аллегри уже давно далек от определения хороший тренер
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Лотито гений: 3 месяца его устраивало видение проекта с Тудором, а через три месяца перестало устраивать. Интересно, как же они изначально договаривались перед заключением контракта
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Лотито совсем крышей поехал
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Циркачи!
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Если правда, так и произойдёт, то это отлично, как бы я хотел смотреть на него в серии а
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Пиоли придёт.
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Из первых девяти(!) команд сериАла только в двух остаются те же тренеры, что и входили в прошлый сезон: Индзаги и Гасперини.
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Per favore no!
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Ответ Sasha-1992
Аллегри уже давно далек от определения хороший тренер
Так ляцио не топ клуб и даже не околотоп. Их второе место в 2023 - не итог саррибола, а 21 сухарь от бесплатно пришедшего к ним вторым вратарём Проведеля. Сказка закончилась. Сарри ушёл. 5-7 места ждут
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