Кто выйдет из группы D в плей-офф Евро 2024

В группе D будут играть сразу два претендента на победу в турнире. Сборная Франции в многочисленных котировках букмекеров идет на третьей позиции, хотя по потенциалу вполне может быть первой, а команда Нидерландов входит в пятерку. Но вряд ли футболисты сборных Австрии и Польши согласятся легко уступить дорогу соперникам.

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Группа D – начало матчей

Матчи группы D пройдут 16 по 25 июня в пяти городах. Сборная Австрии дважды сыграет в столице Германии, а наиболее интересным должен стать второй тур, где многое должно решится. Время начала матчей указано московское.

16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды, Фолькспаркштадион, Гамбург

17 июня. 22:00. Австрия — Франция, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

21 июня. 19:00. Польша — Австрия, Олимпиаштадион, Берлин

21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия, Олимпиаштадион, Берлин

25 июня. 19:00. Франция — Польша, BVB-Штадион, Дортмунд

Статистика и рейтинг команд

Сборная Франции самая титулованная команда в группе. Она дважды выигрывала чемпионат мира и столько же раз становилась победителем чемпионатов Европы. На Евро 2016 она вышла в финал, где уступила португальцам. Затем дважды подряд играла в финалах мировых первенств и только на Евро 2020 остановилась в 1/8 финала, неожиданно уступив сборной Швейцарии в серии пенальти. Такие результаты говорят о силе команды. Отборочный турнир французы прошли без поражений, выиграли все матчи и лишь в последнем, ничего не значившем, сыграли вничью со сборной Греции. В составе по сравнению с чемпионатом мира в Катаре произошли незначительные изменения, но они только усилили команду. Рейтинг ФИФА — 2 место.

Сборная Нидерландов в отборочном турнире оказалась в одной группе с французами, и на Евро 2024 им придется встретится вновь. Если в отборе «оранжевые» дважды уступили, то сейчас далеко не факт, что матч с фаворитом закончится для них поражением. По именам состав команды выглядит очень внушительно, молодые игроки набрались опыта. Задача главного тренера Роберта Кумана подвести команду к турниру в оптимальной форме. После многих лет неудач наследники «летучих голландцев» могут показать очень хороший результат. Рейтинг ФИФА — 7 место.

Сборная Австрии лишь третий раз примет участие в финальном турнире чемпионата Европы и лучшим ее достижением был выход в 1/8 финала, который случился три года назад на Евро 2020. Там они вполне могли проходить дальше, но уступили сборной Италии в дополнительное время. Состав слабее не стал, команду возглавил опытный Ральф Рангник. В классификации австрийцы заняли второе место, уступив всего одно очко сборной Бельгии. Рейтинг ФИФА — 25 место.

Если взять футболистов сборной Польши по отдельности, то многие из них представляют солидные европейские клубы, играя там ключевые роли, но как только собираются в команду, ничего у них не выходит. Провал случился на чемпионате мира в Катаре, несмотря на выход из группы. В отборочном турнире команда больше мучилась чем играла. В стыках прошла по пенальти Уэльс благодаря голкиперу Войчеху Шченсны. Тренеры меняются как перчатки, и перспектив пока не видно. Рейтинг ФИФА — 28 место.

Прогноз

Если исходить из логики последних событий в европейском футболе, то первые два места достанутся командам Франции и Нидерландов. Коэффициенты на выход из группы следующие:

Франция — 1,05

Нидерланды — 1,25

Австрия — 1,80

Польша — 2,25

Если первый тур обойдется без сюрпризов, и выиграют фавориты, то во втором только победа может помочь командам Австрии и Польши в матче между собой претендовать на выход в плей-офф с третьего места. Ничья отправит обе команды домой.

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