Кубок России сохранит формат в сезоне-2024/25. Пути РПЛ и регионов, двойное выбывание остаются

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Футбол

Кубок России сохранит формат в следующем сезоне.

В среду бюро исполкома РФС приняло решение, что в сезоне-2024/25 Фонбет Кубок России снова будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.

В Пути РПЛ сыграют 16 клубов Мир РПЛ, которые будут разделены на четыре группы, в каждой из которых будет сыграно по 2 круга. Клубы, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3-и места – в нижнюю сетку.

Первая стадия Пути регионов пройдет по кубковой системе, состоящей из шести раундов. В первых трех раундах примут участие любительские клубы и клубы LEON Второй лиги, с 4-го раунда к турниру присоединятся клубы Мелбет Первой лиги.

Плей-офф также пройдет по схеме с двойным выбыванием.

Дата жеребьевки группового этапа Пути РПЛ будет определена завтра, 6 июня. Команды будут разделены на 4 корзины по 4 участника в соответствии с местами, занятыми по итогам прошлого сезона. Клубы, вышедшие в РПЛ из Первой лиги, окажутся в 4-й корзине.

25 комментариев
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надеюсь бред с финалом пути рпл и финалом регионов, где выгодней вылететь из пути рпл, чтобы попасть в суперфинал хоть не сохранили
+16
-2
+14
главный вопрос: проиграть в полуфинале пути РПЛ по-прежнему выгодно? Если уж вы берете схему с двойным выбыванием, она должна работать до конца.
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Хорошая новость, классный турнир получился:) Даже после того как нас вернут в Европу такой формат надо его оставить:)
если нас вернут в Европу, на такой формат места в календаре не будет.
+5
0
+5
Ответ Герман Сергеевич
Это как понять, не нашёл в регламенте
ЦСКА не проиграл ни одного матча на турнире, но вылетел, потому что играл в финале РПЛ пути.
могли бы слить балтике и по пути регионов пройтись и вероятно это было бы легче, чем 2 матчевое противостояние с Зенитом.
Делать Double-Elemenation, где финал верхней сетки на вылет это даже в идеи использования выглядит глупо
+3
0
+3
Ничего хорошего
+6
-4
+2
Опять эти групповые этапы между клубами РПЛ, + ещё и очные матчи между ними на выбывание, + в чемпионате. Итого 6 игр возможно минимум или даже 7, с учётом финала. От таких частых вывесок переедание может быть.

Верните классический формат кубка, только с 1/16 вплоть до 1/2 финала по два матча на выбывание.

Почему клубы вторых лиг, первой лиги должны лишь в ограниченном составе из 4-х команд играть с Премьер-Лигой? Что за дискриминация? А как же популяризация спорта?
+3
-2
+1
Ответ Григорий Молотков
надеюсь бред с финалом пути рпл и финалом регионов, где выгодней вылететь из пути рпл, чтобы попасть в суперфинал хоть не сохранили
Вот это реально бред был
+2
-1
+1
Ответ Григорий Молотков
надеюсь бред с финалом пути рпл и финалом регионов, где выгодней вылететь из пути рпл, чтобы попасть в суперфинал хоть не сохранили
Оставили
"Проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов."
+1
0
+1
Ответ Ogramoon
Оставили "Проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов."
мда
+1
0
+1
Ответ Юквэл
Опять эти групповые этапы между клубами РПЛ, + ещё и очные матчи между ними на выбывание, + в чемпионате. Итого 6 игр возможно минимум или даже 7, с учётом финала. От таких частых вывесок переедание может быть. Верните классический формат кубка, только с 1/16 вплоть до 1/2 финала по два матча на выбывание. Почему клубы вторых лиг, первой лиги должны лишь в ограниченном составе из 4-х команд играть с Премьер-Лигой? Что за дискриминация? А как же популяризация спорта?
Может быть, потому что Россия в еврокубках не играет?
+3
-2
+1
как минимум еще один год бредятины по недоразумению называемой Кубком
+2
-2
0
двойное выбывание :)))
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Верните как было. Суть кубка в кубковой системе!
+1
-1
0
Кубок России - это примерно, как в киберспорте верхняя сетка и сетка лузеров. У верхней сетке всегда преимущество перед нижней сеткой. А так, прикольный формат на самом деле, мне даже понравился. Хотя и старый формат тоже нравился
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Ответ rigobersong
Хорошая новость, классный турнир получился:) Даже после того как нас вернут в Европу такой формат надо его оставить:)
А когда играть еврокубки ?🤡
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Ответ Григорий Молотков
надеюсь бред с финалом пути рпл и финалом регионов, где выгодней вылететь из пути рпл, чтобы попасть в суперфинал хоть не сохранили
Это как понять, не нашёл в регламенте
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