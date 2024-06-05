Кубок России сохранит формат в сезоне-2024/25. Пути РПЛ и регионов, двойное выбывание остаются

Кубок России сохранит формат в следующем сезоне.

В среду бюро исполкома приняло решение, что в сезоне-2024/25 снова будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.

В Пути РПЛ сыграют 16 клубов Мир РПЛ, которые будут разделены на четыре группы, в каждой из которых будет сыграно по 2 круга. Клубы, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3-и места – в нижнюю сетку.

стадия Пути регионов пройдет по кубковой системе, состоящей из шести раундов. В первых трех раундах примут участие любительские клубы и клубы LEON Второй лиги, с 4-го раунда к турниру присоединятся клубы Мелбет Первой лиги.

Плей-офф также пройдет по схеме с двойным выбыванием.

Дата жеребьевки группового этапа Пути РПЛ будет определена завтра, 6 июня. Команды будут разделены на 4 корзины по 4 участника в соответствии с местами, занятыми по итогам прошлого сезона. Клубы, вышедшие в РПЛ из Первой лиги, окажутся в 4-й корзине.