Кубок России сохранит формат в сезоне-2024/25. Пути РПЛ и регионов, двойное выбывание остаются
Кубок России сохранит формат в следующем сезоне.
В среду бюро исполкома РФС приняло решение, что в сезоне-2024/25 Фонбет Кубок России снова будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.
В Пути РПЛ сыграют 16 клубов Мир РПЛ, которые будут разделены на четыре группы, в каждой из которых будет сыграно по 2 круга. Клубы, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3-и места – в нижнюю сетку.
Первая стадия Пути регионов пройдет по кубковой системе, состоящей из шести раундов. В первых трех раундах примут участие любительские клубы и клубы LEON Второй лиги, с 4-го раунда к турниру присоединятся клубы Мелбет Первой лиги.
Плей-офф также пройдет по схеме с двойным выбыванием.
Дата жеребьевки группового этапа Пути РПЛ будет определена завтра, 6 июня. Команды будут разделены на 4 корзины по 4 участника в соответствии с местами, занятыми по итогам прошлого сезона. Клубы, вышедшие в РПЛ из Первой лиги, окажутся в 4-й корзине.
могли бы слить балтике и по пути регионов пройтись и вероятно это было бы легче, чем 2 матчевое противостояние с Зенитом.
Делать Double-Elemenation, где финал верхней сетки на вылет это даже в идеи использования выглядит глупо
Верните классический формат кубка, только с 1/16 вплоть до 1/2 финала по два матча на выбывание.
Почему клубы вторых лиг, первой лиги должны лишь в ограниченном составе из 4-х команд играть с Премьер-Лигой? Что за дискриминация? А как же популяризация спорта?
"Проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов."