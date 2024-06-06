Глава FFF о Мбаппе на Олимпиаде: «Перес намекнул, что вопрос открыт. Окончательная заявка будет 3 июля – хотим собрать лучшую команду»

Теги Тьерри Анри Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Флорентино Перес Федерация футбола Франции Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Футбол

Глава Федерации футбола Франции не исключил участия Килиана Мбаппе на Олимпиаде.

Мбаппе не вошел в расширенный состав сборной Франции на Олимпиаду в Париже. Сообщалось, что «Реал», объявивший о трансфере Килиана в понедельник, выступает против участия в Олимпиаде своих игроков.

– Тьерри Анри не включил Килиана Мбаппе в заявку на Олимпиаду. Значит ли это, что ни вам, ни президенту Макрону не удалось убедить Флорентино Переса, президента «Реала», с которым вы встречались несколько дней назад в Елисейском дворце?

Тьерри Анри представил список, который он назвал «виртуальным», то есть в нем дано первое приближение после всех переговоров. Одни могут войти туда, а другие – выпадать.

Из трех возможных игроков, которых можно заявить, там есть только два. Таким образом, есть третье место, которое остается вакантным. Окончательный список будет представлен 3 июля.

– То есть вы не исключаете, что Килиан Мбаппе сможет выступить на Олимпиаде?

– Мы знаем, что Игры очень важны для Франции и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую команду из возможных, когда придет время. Я придерживаюсь этого.

– Что вам сказал Перес, когда вы говорили о Мбаппе?

– Флорентино Перес был в Елисейском дворце на мероприятии ФИФА и дал дипломатический ответ, намекнув, что вопрос открыт, – сказал Филипп Диалло.

6 комментариев
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Не дипломатический,а дипломатичный...только я понимаю разницу в этих терминах?
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Сказочный французский трёп.
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Какой же колхоз...
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Иными словами Перес дипломатично послал.
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Затаскали мальчишку ..
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