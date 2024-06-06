Глава FFF о Мбаппе на Олимпиаде: «Перес намекнул, что вопрос открыт. Окончательная заявка будет 3 июля – хотим собрать лучшую команду»

Глава Федерации футбола Франции не исключил участия Килиана Мбаппе на Олимпиаде.

Мбаппе не вошел в расширенный состав сборной Франции на Олимпиаду в Париже. Сообщалось, что «Реал», объявивший о трансфере Килиана в понедельник, выступает против участия в Олимпиаде своих игроков.

– Тьерри Анри не включил в заявку на Олимпиаду. Значит ли это, что ни вам, ни президенту Макрону не удалось убедить , президента « », с которым вы встречались несколько дней назад в Елисейском дворце?

– представил список, который он назвал «виртуальным», то есть в нем дано первое приближение после всех переговоров. Одни могут войти туда, а другие – выпадать.

Из трех возможных игроков, которых можно заявить, там есть только два. Таким образом, есть третье место, которое остается вакантным. Окончательный список будет представлен 3 июля.

– То есть вы не исключаете, что Килиан Мбаппе сможет выступить на Олимпиаде?

– Мы знаем, что Игры очень важны для и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую команду из возможных, когда придет время. Я придерживаюсь этого.

– Что вам сказал Перес, когда вы говорили о Мбаппе?

– Флорентино Перес был в Елисейском дворце на мероприятии ФИФА и дал дипломатический ответ, намекнув, что вопрос открыт, – сказал Филипп Диалло.