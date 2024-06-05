Билл Беличик посетил расположение сборной Хорватии и получил сертификат о хорватском гражданстве

Теги Сборная Хорватии по футболу НФЛ Билл Беличик Американский футбол

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик провел несколько дней в Хорватии, где встретился с президентом Зораном Милановичем, премьер-министром Андреем Пленковичем и футболистами сборной Хорватии.

Представители властей страны вручили экс-тренеру сертификат о хорватском гражданстве.

«Мои прадед с прабабкой прибыли в США в 1910 году из Драганича. У них была тяжелая жизнь, но благодаря им мой отец, тоже тренер по американскому футболу, исполнил американскую мечту. Вчера я стал гражданином Хорватии. Теперь я один из вас», — цитирует Беличика газета Vecernji.

Беличик также посетил матч Хорватия — Северная Македония (3:0), ему была вручена памятная футболка с исторической фамилией его предков — Биличич.

Беличик возглавлял «Пэтриотс» на протяжении 24 сезонов и привел команду к 6 победам в Супербоуле. Также он выиграл два чемпионских титула как координатор защиты «Нью-Йорк Джайентс».

В ближайшем сезоне специалист будет работать на телевидении. В частности он станет постоянным гостем эфира матчей НФЛ по понедельникам в шоу братьев Мэннингов.

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Отец исполнил американскую мечту, сын-американец исполнил хорватскую мечту.
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