Альварес интересен «ПСЖ» и клубам АПЛ. «Ман Сити» не хочет отпускать форварда

«ПСЖ» интересен форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес.

Несколько клубов обращались к 24-летнему чемпиону мира по поводу возможного трансфера. Сообщалось, что « » интересовался покупкой или арендой нападающего .

По данным , интерес к Хулиану проявляет « », также есть интерес к игроку и в АПЛ. Предложений и переговоров пока не было.

« » не хочет отпускать футболиста и продолжит общаться с его представителями.

В этом сезоне забил 11 голов в 36 матчах в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.