Альварес интересен «ПСЖ» и клубам АПЛ. «Ман Сити» не хочет отпускать форварда

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Хулиан Альварес Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» интересен форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес.

Несколько клубов обращались к 24-летнему чемпиону мира по поводу возможного трансфера. Сообщалось, что «Атлетико» интересовался покупкой или арендой нападающего сборной Аргентины.

По данным Фабрицио Романо, интерес к Хулиану проявляет «ПСЖ», также есть интерес к игроку и в АПЛ. Предложений и переговоров пока не было.

«Манчестер Сити» не хочет отпускать футболиста и продолжит общаться с его представителями.

В этом сезоне Альварес забил 11 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

11 комментариев
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Альварес форвард с голевым чутьем парень может вырасти в офигенно топа и пожалуй сейчас нужно уйти ему из Сити прям найти свой клуб где он будет главным и основным голеодором
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Альварес топ игрок. Попадёт в руки нормального тренера и будет забивать на уровне пикового Агуэро. Не меньше.
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Его нужно отпускать, иначе совсем затухнет. В этом сезоне(особенно во второй половине)он уже играл заметно хуже чем в прошлом году. Ещё один год на лавке и его будут звать разве что только на родину.
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Ответ Человек1991
Пеп брат выбирай и отпускай в Барселону Холланда или Альвареса . ))
Нищая Барса может только покурить в сторонке)
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При живом и здоровом Холланде основным форвардом Сити он никогда не будет, так что, наверное, есть смысл задуматься о смене клуба
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Сити лукавит. На самом деле его готовят к продаже.
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Ну в 24 года, как-то уже поздновато говорить, что из него может вырасти, надо смотреть, что уже выросло, а вырос вполне качественный, надежный игрок атаки, но до первой десятки форвардов ему как до Луны, и есть большая вероятность, что это и есть его пик
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