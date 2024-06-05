Альварес интересен «ПСЖ» и клубам АПЛ. «Ман Сити» не хочет отпускать форварда
«ПСЖ» интересен форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес.
Несколько клубов обращались к 24-летнему чемпиону мира по поводу возможного трансфера. Сообщалось, что «Атлетико» интересовался покупкой или арендой нападающего сборной Аргентины.
По данным Фабрицио Романо, интерес к Хулиану проявляет «ПСЖ», также есть интерес к игроку и в АПЛ. Предложений и переговоров пока не было.
«Манчестер Сити» не хочет отпускать футболиста и продолжит общаться с его представителями.
В этом сезоне Альварес забил 11 голов в 36 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.