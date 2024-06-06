Ковач провел переговоры с «Шабаб Аль-Ахли». Ранее клуб из ОАЭ тренировал Николич

Теги Вольфсбург бундеслига Германия возможные трансферы Нико Ковач высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Марко Николич Футбол

Нико Ковач провел переговоры с «Шабаб Аль-Ахли».

Клуб из ОАЭ заинтересован в приглашении специалиста после отставки Марко Николича. По итогам прошедшего сезона команда заняла второе место в национальном чемпионате.

При этом отмечается, что кандидатуру Ковача на пост главного тренера рассматривает и ряд других клубов.

В середине марта 52-летний специалист был уволен из «Вольфсбурга» после того, как клуб не выиграл ни одного из 10 матчей в 2024 году.

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