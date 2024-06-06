Ковач провел переговоры с «Шабаб Аль-Ахли». Ранее клуб из ОАЭ тренировал Николич
Нико Ковач провел переговоры с «Шабаб Аль-Ахли».
Клуб из ОАЭ заинтересован в приглашении специалиста после отставки Марко Николича. По итогам прошедшего сезона команда заняла второе место в национальном чемпионате.
При этом отмечается, что кандидатуру Ковача на пост главного тренера рассматривает и ряд других клубов.
В середине марта 52-летний специалист был уволен из «Вольфсбурга» после того, как клуб не выиграл ни одного из 10 матчей в 2024 году.