Глушаков о распитии с Каррерой: «Лимончелла? Очень слабая – 20 градусов, а миллеровский самогон 40 всегда»

Денис Глушаков высказался об употреблении алкоголя с Массимо Каррерой.

В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом « » за лайк под постом с критикой тренера. Недавно хавбек и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского».

– Приглашал ли в Италию выпить чего-то традиционного?

– Да нет. Мы так не общались.

Лимончеллу пить? Она очень слабая – 20 градусов, а миллеровский [самогон] 40 всегда.

Не мой уровень? Мы люди простые, скромные. Подстроимся под любую компанию! – сказал Глушаков.

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры