Глушаков о распитии с Каррерой: «Лимончелла? Очень слабая – 20 градусов, а миллеровский самогон 40 всегда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Денис Глушаков высказался об употреблении алкоголя с Массимо Каррерой.

В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера. Недавно хавбек и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского».

– Приглашал ли Каррера в Италию выпить чего-то традиционного?

– Да нет. Мы так не общались.

Лимончеллу пить? Она очень слабая – 20 градусов, а миллеровский [самогон] 40 всегда.

Не мой уровень? Мы люди простые, скромные. Подстроимся под любую компанию! – сказал Глушаков.

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры

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4 комментария
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Какой же он тупой. Раз за разом повторяет про свой миллеровский[самогон], думая, что это смешно.
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Олигафрен
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Да конечно помирились, из последующего интервью Карреры это совсем не почувствовалось, не упомянул о примирении с Глушаковым Каррера, скорее наоборот дал понять, что это невозможно в принципе с таким человеком, как Глушаков ....
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Только школьники или быдланы хвастаются как и чем напивались. Или вообще приплетают выпивку как повод. Глушаков если и «народный», то олицетворяет собой только худшее от народа.
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