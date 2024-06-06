Глушаков о распитии с Каррерой: «Лимончелла? Очень слабая – 20 градусов, а миллеровский самогон 40 всегда»
Денис Глушаков высказался об употреблении алкоголя с Массимо Каррерой.
В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой тренера. Недавно хавбек и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского».
– Приглашал ли Каррера в Италию выпить чего-то традиционного?
– Да нет. Мы так не общались.
Лимончеллу пить? Она очень слабая – 20 градусов, а миллеровский [самогон] 40 всегда.
Не мой уровень? Мы люди простые, скромные. Подстроимся под любую компанию! – сказал Глушаков.
«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры